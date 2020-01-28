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19:31 (мск), источник: Коммерсантъ

Виталий Мутко возглавил «Дом. РФ»

Он продолжит отвечать за доступное жилье и ипотеку.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
Виталий Мутко, не вошедший в новый состав федерального правительства, во вторник, 28 января, был назначен главой «Дом. РФ». В новой должности он продолжит курировать вопросы, связанные с развитием ипотеки, достройкой жилых объектов для обманутых дольщиков и развитием городской среды.

О назначении господина Мутко на должность гендиректора «Дом. РФ» «Ъ» сообщили в его окружении. Информация о том, что бывший вице-премьер возглавит «Дом. РФ», муссировалась во время формирования нового правительства во главе с Михаилом Мишустиным. Нынешний гендиректор «Дом. РФ» Александр Плутник, который с самого начала работал в этом структуре, покинет компанию. Он был назначен на эту должность в апреле 2015 года: тогда это было АИЖК, с марта 2018 года — «Дом. РФ». Ранее сообщалось, что господин Плутник может возглавить одну из структур ВЭБа.

За пять лет «Дом. РФ» стал финансовым институтом развития в жилищной сфере, который инкорпорирован в реализацию нацпроекта «Доступное жилье».

В рамках нацпроекта «Дом. РФ» отвечает за привлечение инвестиций в отрасль жилищного строительства, повышение качества и доступности жилья за счет разработки и внедрения стандартов, которые позволяют создавать выгодные условия приобретения квартир, в том числе с использованием ипотеки, формирование цивилизованного рынка аренды и развитие комфортной городской среду. По собственным оценкам компании, в 2018 году на выплату дивидендов в федеральный бюджет было направлено 80% чистой прибыли. В первом полугодии 2019 года чистая прибыль выросла на 78% — до 10,2 млрд руб.

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В 2019 году «Дом. РФ» реализовал переезд федеральных органов власти в единый правительственный центр в «Москва-Сити». В башню «IQ-квартал» переехали центральные аппараты Минэкономразвития, Минпромторга и Минкомсвязи и их подведомственные организации. Началась реализация высвобожденных зданий — недавно успешно завершились торги по комплексу зданий Минэкономразвития.

Виталий Мутко в должности вице-премьера отвечал за весь блок вопросов, которые находится введении «Дом. РФ», поэтому его назначение на эту должность выглядит логично. Но что касается нацпроекта «Доступное жилье», согласно которому к 2024 году в России должно строиться 120 млн кв. м жилья ежегодно, то итоговые показатели 2019 года оказались ниже запланированных. Это, не исключают на рынке, возможно и стало причиной того, что господин Мутко не вошел в новый состав правительства. Его заменил Марат Хуснуллин, работавший до этого вице-мэром Москвы и возглавлявший столичный стройкомплекс.

В «Дом. РФ» Виталию Мутко предстоит также заниматься нацпроектом.

В рамках проекта «Дом. РФ» до 2024 года должен вовлечь в оборот 25,3 тыс. га неэффективно используемых земельных или подлежащих жилой застройке земельных участков, или не менее 3,4 тыс. га ежегодно.
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Совокупный объем земельных участков, вовлеченных за период с 2016—2019 годы, составил 12,6 тыс. га.

В новой должности господин Мутко продолжит отвечать за достройку жилья для обманутых дольщиков. В периметре интересов «Дом. РФ» находится федеральный фонд защиты дольщиков. В 2020 году фонд направит почти 65 млрд руб. на достройку проблемных жилых объектов либо компенсацию покупателям взамен на непостроенные квартиры. Всего же в 2020 году будут решены проблемы 40 тыс. обманутых дольщиков. Чтобы в стране ни осталось ни одного обманутого покупателя жилья, может потребоваться совокупно примерно 500 млрд руб.

Халиль Аминов

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