19:31 (мск), источник: Коммерсантъ
Виталий Мутко возглавил «Дом. РФ»
Он продолжит отвечать за доступное жилье и ипотеку.
О назначении господина Мутко на должность гендиректора «Дом. РФ» «Ъ» сообщили в его окружении. Информация о том, что бывший
В рамках нацпроекта «Дом. РФ» отвечает за привлечение инвестиций в отрасль жилищного строительства, повышение качества и доступности жилья за счет разработки и внедрения стандартов, которые позволяют создавать выгодные условия приобретения квартир, в том числе с использованием ипотеки, формирование цивилизованного рынка аренды и развитие комфортной городской среду. По собственным оценкам компании, в 2018 году на выплату дивидендов в федеральный бюджет было направлено 80% чистой прибыли. В первом полугодии 2019 года чистая прибыль выросла на 78% — до 10,2 млрд руб.
В 2019 году «Дом. РФ» реализовал переезд федеральных органов власти в единый правительственный центр в «Москва-Сити». В башню «IQ-квартал» переехали центральные аппараты Минэкономразвития, Минпромторга и Минкомсвязи и их подведомственные организации. Началась реализация высвобожденных зданий — недавно успешно завершились торги по комплексу зданий Минэкономразвития.
Виталий Мутко в должности
В «Дом. РФ» Виталию Мутко предстоит также заниматься нацпроектом.
Совокупный объем земельных участков, вовлеченных за период с 2016—2019 годы, составил 12,6 тыс. га.
В новой должности господин Мутко продолжит отвечать за достройку жилья для обманутых дольщиков. В периметре интересов «Дом. РФ» находится федеральный фонд защиты дольщиков. В 2020 году фонд направит почти 65 млрд руб. на достройку проблемных жилых объектов либо компенсацию покупателям взамен на непостроенные квартиры. Всего же в 2020 году будут решены проблемы 40 тыс. обманутых дольщиков. Чтобы в стране ни осталось ни одного обманутого покупателя жилья, может потребоваться совокупно примерно 500 млрд руб.
Халиль Аминов