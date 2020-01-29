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02:49 (мск), источник: ТАСС

Дефицит бюджета США в 2020 году достигнет $1 трлн

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Дефицит федерального бюджета США в 2020 финансовом году превысит сумму в 1 трлн долларов. Об этом сообщается в опубликованном во вторник докладе бюджетного управления Конгресса США.

Источник: Reuters

По его информации, дефицит составит около 4,6% в процентном отношении к ВВП и увеличится до 5,4% к 2030 году, достигнув 1,3 трлн долларов. Специалисты бюджетного управления отмечают, что в случае если прогноз окажется верным, это станет вторым случаем за последние сто лет, когда соотношение дефицита госбюджета и ВВП Соединенных Штатов превышали бы отметку 4% на протяжении более чем пяти лет.

Ранее такой показатель фиксировался во время Второй мировой войны и в первые годы после нее.

Последний раз дефицит американского федерального бюджета достигал 1 трлн долларов в 2012 году. Пик же наблюдался в 2009 году, когда эта сумма достигла отметки в 1,4 трлн долларов.

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