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02:41 (мск), источник: Ведомости

Renault объявила о назначении нового гендиректора

Французская Renault объявила, что гендиректором компании назначен Лука де Мео. До недавнего времени он руководил брендом Seat, входящим в Volkswagen Group. Компания находилась без постоянного руководителя с октября 2019 г., когда в отставку был отправлен предыдущий гендиректор Тьерри Боллоре.

Источник: AFP 2020

Де Мео, которому сейчас 52 года, вступит в должность 1 июля, говорится в сообщении компании. Он заменит Клотильд Дельбос, которая стала временным гендиректором Renault после отставки Боллоре. Дельбос останется временно исполняющим обязанности гендиректора до вступления в должность де Мео, затем станет его заместителем, говорится в сообщении.

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Новый руководитель Renault связан соглашением о неразглашении конкурентной информации с Volkswagen, поэтому его назначение откладывалось. По той же причине он сможет начать работу в Renault только через пять месяцев, написала французская газета Le Figaro. Назначение де Мео одобрено во вторник советом директоров под председательством Жана-Доминика Сенара, и должно быть одобрено в апреле на общем собрании акционеров Renault.

Де Мео родился в Милане, там же закончил университет по специальности управление бизнесом. Начал карьеру в автомобильной индустрии в Renault в 1992 г., затем работал в Toyota Motor Europe, в Fiat Group, где он управлял брендами Lancia, Fiat и Alfa Romeo. В 2009 г. перешел в Volkswagen Group директором по маркетингу марки Volkswagen легковые автомобили, затем отвечал за продажи и маркетинг в Audi.

Де Мео стал гендиректором Seat в ноября 2015 г. (ушел в отставку в январе 2020 г.), одновременно входил в наблюдательные советы Ducati и Lamborghini, а также был председателем совета директоров Volkswagen Group в Италии.

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За пять лет он привел Seat к рекордным продажам (517 600 машин в 2018 г., на 11% больше, чем в 2017 г.), запустил несколько удачных моделей и создал бренду более спортивный имидж, выделив из него суб-бренд Cupra, ориентированный на молодых покупателей. Кроме родного итальянского, де Мео говорит на английском, французском, немецком и испанском языках.

Renault находится в сложном положении после ареста в Японии конце 2018 г. президента и гендиректора Карлоса Гона. В его отсутствие проявилась напряженность в отношениях с японскими партнерами Nissan и Mitsubishi Motors, отмечает Automotive News.

Кроме негативных последствий от ослабления альянса, компания столкнулась со снижением спроса на ключевых рынках, что ухудшило ее продажи и прибыль.

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