Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Как россияне и британцы одновременно открыли АнтарктидуПринято считать, это событие завершило эпоху Великих географических открытий
Фоторепортажи
12На Шри-Ланке собралось слишком много близнецов
12Ухань — город, «породивший» смертельный вирус
10:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Россияне назвали мотивирующую их прибавку к зарплате

Россияне назвали мотивирующий их размер прибавки к зарплате. Так, согласно опросу Аналитического центра НАФИ, 40 процентов граждан готовы повысить свою производительность, если их зарплата вырастет в полтора-два раза. Об этом сообщает РБК.

Источник: StartupStockPhotos/СС0
Новость
Россияне назвали желаемый уровень зарплаты

При повышении на 10−40 процентов лучше работать готовы лишь от 5 до 30 процентов опрошенных. 18 процентов респондентов указали, что и так трудятся на пределе своих возможностей, поэтому прибавка в деньгах не заставит их работать усерднее. Причем в Москве и Санкт-Петербурге таких людей больше — 27 процентов.

Большинство работающих россиян — 54 процента — не ожидают роста зарплаты в 2020 году. 29 процентов респондентов считают, что их зарплата повысится. Сокращения ждут 7 процентов опрошенных.

Опрос прошел в декабре 2019-го. В нем приняли участие 1,6 тысячи человек старше 18 лет из 50 регионов России.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Вторую мировую развязал СССР. Мнение
49-летняя топ-модель снялась полностью обнаженной
Министр связи предложил дать силовикам доступ к данным россиян
Минтруд выступил за понижение прожиточного минимума
Пять сотрудников полиции задержаны по делу Ивана Голунова
В низкой безработице в России нашли подвох
Назван возможный срок появления коронавируса в России
Петр Толстой избран вице-спикером ПАСЕ
Британский экоактивист похвалил россиян за традицию моржевания
Здоровье
В мозге мужчины 10 лет жил свиной цепень Из-за этого американец страдал от сильнейших головных болей и рвоты.
Hi-Tech
25% россиян до сих пор покупают кнопочные телефоны На «старичков» потратили почти 11 млрд рублей
Авто
В России могут ввести штраф за использование гаджетов за рулем Ранее в Думе предложили наказывать водителей за съемку видео, теперь депутаты думают над запретом других гаджетов
Кино
66-летняя Проклова стала участницей нового «Последнего героя» Стало известно, кто из российских звезд отправился на необитаемый остров
Новости партнеров
Почему Сталин ненавидел Людмилу Целиковскую
Глава ПФР объяснил порядок индексации работающим пенсионерам
Экзамен на водительские права теперь сдаем по-новому
Стала известна причина смерти протоиерея Всеволода Чаплина
Дети
Пелагея и Иван Телегин воссоединились ради дочери Пара отпраздновала день рождения Таисии (фото)
Леди
Как выглядит личный транспорт Тимати за 320 млн рублей В нашей еженедельной рубрике рассказываем про автопарки звезд. На этот раз речь пойдет о машинах рэпера Тимати.
Дом
Как выглядит квартира на 81 этаже «Москва-Сити»
Где живут студенты московских вузов
Как сносят последнюю московскую деревню
5 неочевидных вещей, о которых стоит подумать перед ремонтом
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь