11:14 (мск), источник: Коммерсантъ
«Ведомости»: Россия и Вьетнам заключили контракт на поставку Як-130
Вьетнам в 2019 году заключил контракт на закупку не менее 12 российских
По словам одного из источников, российские самолеты должны заменить устаревшие чехословацкие L-39, которые поставлялись во Вьетнам с начала 1980-х годов. Предположительно Як-130 передадут в 915-й учебный авиационный полк, который был сформирован на одной из вьетнамских авиабаз в 2018 году. В состав этого полка также входит вертолетная эскадрилья высшего училища ВВС Вьетнамской народной армии, у которой на вооружении вертолеты Ми-8.
В «Рособоронэкспорте» и Федеральной службе по
Самолеты поставляли в Алжир, Бангладеш, Мьянму, Лаос и Белоруссию. Как ранее писал «Ъ», интерес к российскому