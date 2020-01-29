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11:14 (мск), источник: Коммерсантъ

«Ведомости»: Россия и Вьетнам заключили контракт на поставку Як-130

Вьетнам в 2019 году заключил контракт на закупку не менее 12 российских учебно-боевых самолетов Як-130, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. Сумма сделки составила более $350 млн.

Источник: РИА "Новости"

По словам одного из источников, российские самолеты должны заменить устаревшие чехословацкие L-39, которые поставлялись во Вьетнам с начала 1980-х годов. Предположительно Як-130 передадут в 915-й учебный авиационный полк, который был сформирован на одной из вьетнамских авиабаз в 2018 году. В состав этого полка также входит вертолетная эскадрилья высшего училища ВВС Вьетнамской народной армии, у которой на вооружении вертолеты Ми-8.

В «Рособоронэкспорте» и Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству воздержались от комментариев.

Издание отмечает, что Вьетнам стал шестым заказчиком российских Як-130.

Самолеты поставляли в Алжир, Бангладеш, Мьянму, Лаос и Белоруссию. Как ранее писал «Ъ», интерес к российскому учебно-боевому самолету проявляли Узбекистан и Малайзия.

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