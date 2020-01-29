В Минтруде пояснили снижение размера прожиточного минимума

В ведомстве подчеркнули, что на объем мер соцподдержки уменьшение суммы прожиточного минимума не повлияет, так как МРОТ исчисляется из показателей II квартала предыдущего года, передает РИА Новости.
По данным министерства, размер прожиточного минимума за IV квартал 2019 года по отношению к III кварталу сократился на душу населения на 3,7%, для трудоспособного населения — на 3,6%, для пенсионеров — на 3,3%, для детей — на 4,2%. В то же время величина прожиточного минимума за IV квартал 2019 года выросла по отношению к соответствующему периоду 2018 года на 3,9%. Уровень инфляции в прошлом году составил 3%.
В целом по России величина прожиточного минимума за последний квартал прошлого года составляет 10609 рублей на человека, 11510 рублей — для трудоспособного населения, 8788 рублей — для пенсионеров и 10383 рублей — для детей.