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11:02 (мск), источник: Аргументы и факты

В Минтруде пояснили снижение размера прожиточного минимума

Минтруд РФ объяснил снижение размера прожиточного минимума сезонным удешевлением продуктов питания, в частности, картофеля и овощей, занимающих значительную часть продуктового набора потребительской корзины.

Источник: Reuters

В ведомстве подчеркнули, что на объем мер соцподдержки уменьшение суммы прожиточного минимума не повлияет, так как МРОТ исчисляется из показателей II квартала предыдущего года, передает РИА Новости.

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По данным министерства, размер прожиточного минимума за IV квартал 2019 года по отношению к III кварталу сократился на душу населения на 3,7%, для трудоспособного населения — на 3,6%, для пенсионеров — на 3,3%, для детей — на 4,2%. В то же время величина прожиточного минимума за IV квартал 2019 года выросла по отношению к соответствующему периоду 2018 года на 3,9%. Уровень инфляции в прошлом году составил 3%.

В целом по России величина прожиточного минимума за последний квартал прошлого года составляет 10609 рублей на человека, 11510 рублей — для трудоспособного населения, 8788 рублей — для пенсионеров и 10383 рублей — для детей.

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