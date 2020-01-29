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10:42 (мск), источник: Forbes

Вице-премьер Хуснуллин уточнил свои слова о «всероссийской реновации» жилья

После назначения на пост вице-премьера Марат Хуснуллин заявил, что проект реновации нужно «отрабатывать на крупных городах» России. Спустя несколько дней он уточнил, что не говорил о переносе московского опыта на всю страну.

Источник: Агентство «Москва»

«Мне корреспондент задал вопрос, будете ли вы заниматься реновацией, я сказал, что этот вопрос нужно оценить. Я пока точно не знаю», — сказал вице-премьер. Он уточнил, что точно будет заниматься жильем и городской средой. «Что касается реновации — я не говорил что мы начнем ее по всей стране, я говорил, что такую возможность необходимо рассмотреть», — добавил Хуснуллин.

Он напомнил, что в Москве реновацией «занимались последние 20 лет». Поэтому невозможно «вот так взять и начать заниматься реновацией в стране», считает вице-премьер.

По его словам, в первую очередь внимание будет уделено аварийному жилью.

Хуснуллин говорил о реновации в программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия-1», вышедшей через четыре дня после его назначения. Он отмечал, что реновацию нужно «отрабатывать на крупных городах». Хуснуллин подчеркнул, что жилье в России «стареет достаточно серьезными темпами», а это создает «очень большую угрозу».

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Как будут выглядеть новые дома, построенные по программе реновации

Программа реновации в Москве стартовала в 2017 году. Она предполагает снос старых домов и расселение их жильцов в новые дома. Также вместо равнозначной квартиры собственники по желанию могут получить денежную компенсацию. Хуснуллин проводил реализацию программы, занимая пост заместителя мэра Сергея Собянина по вопросам градостроительной политики и строительства.

Согласно опубликованному на сайте правительства распределению обязанностей между вице-премьерами, Хуснуллин будет курировать строительство жилья, развитие городской среды, дорожное строительство, управления госсобственностью, а также вопросы, связанные с Крымом и Калининградской областью.

Хуснуллин предложил распространить реновацию на всю Россию «Хороший оратор» и 46 земляков Хуснуллина: кто возглавит стройкомплекс Москвы.

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