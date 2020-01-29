10:42 (мск), источник: Forbes
Вице-премьер Хуснуллин уточнил свои слова о «всероссийской реновации» жилья
После назначения на пост
«Мне корреспондент задал вопрос, будете ли вы заниматься реновацией, я сказал, что этот вопрос нужно оценить. Я пока точно не знаю», — сказал
По его словам, в первую очередь внимание будет уделено аварийному жилью.
Хуснуллин говорил о реновации в программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия-1», вышедшей через четыре дня после его назначения. Он отмечал, что реновацию нужно «отрабатывать на крупных городах». Хуснуллин подчеркнул, что жилье в России «стареет достаточно серьезными темпами», а это создает «очень большую угрозу».
Программа реновации в Москве стартовала в 2017 году. Она предполагает снос старых домов и расселение их жильцов в новые дома. Также вместо равнозначной квартиры собственники по желанию могут получить денежную компенсацию. Хуснуллин проводил реализацию программы, занимая пост заместителя мэра Сергея Собянина по вопросам градостроительной политики и строительства.
Согласно опубликованному на сайте правительства распределению обязанностей между
Хуснуллин предложил распространить реновацию на всю Россию «Хороший оратор» и 46 земляков Хуснуллина: кто возглавит стройкомплекс Москвы.