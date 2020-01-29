16:55 (мск), источник: Ведомости
На обещанную Путиным социальную поддержку нужно более 4 трлн рублей
Минфин обещает найти их до 11 февраля.
Минфин подсчитал окончательную стоимость мер поддержки семей, которые предложил президент Владимир Путина. «Беспрецедентное» финансирование потребует более 4 трлн руб. дополнительных расходов до 2024 г., сообщил министр финансов Антон Силуанов. Из них 3,8 трлн руб. приходится на федеральный бюджет, а еще 0,3 трлн руб. — на региональные бюджеты. Самые большие расходы — на поддержку малоимущих семей с детьми от 3 до 7 лет (потребуется 1,4 трлн руб.) и выплаты материнского капитала — 1,2 трлн руб.
Минфин уже готовит поправки в федеральный бюджет и внесет их в правительство до 11 февраля, пообещал Силуанов. Такое поручение Минфину давал
Решения не окажут влияния на бюджетную и макроэкономическую стабильность.
Источники финансирования дополнительных расходов еще обсуждаются, решения нет, знают два федеральных чиновника.
Вся информация, включая источники финансирования заявленных расходов, появится в самих поправках, говорит представитель Минфина.
В послании Федеральному собранию Путин предложил расширить пособие для бедных семей с детьми и расширить программу материнского капитала. Так, получать ежемесячные выплаты смогут не только семьи с детьми до трех лет, но и от 3 до 7 лет включительно. А материнский капитал будут выплачивать не только при рождении второго ребенка, но и при рождении первенца. Меры помогут обеспечить дополнительный рост реальных располагаемых доходов людей — на 1 п. п. во второй половине 2020 г. (и на 0,5 п. п. за весь год), подсчитало Минэкономразвития.
По прогнозу министерства, за 2020 г. реальные доходы людей должны будут вырасти на 1,5%. При этом предложения позволят увеличить доходы 20% наименее обеспеченных домохозяйств — в среднем на 10 п. п. во второй половине 2020 г., подсчитало Минэкономразвития.
Снизится и бедность — на дополнительные 1,3 п. п. (к росту без предложений президента), а инвестиционная активность вырастет на дополнительный 1 п. п.
Всего за счет новых предложений Путина рост ВВП увеличится на 0,3 п. п. к текущему прогнозу (по нему экономика должна вырасти за 2020 г. на 1,7%).