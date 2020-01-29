20:50 (мск), источник: Ведомости
Вклады населения в банках превысили 30 трлн рублей
Россияне несли в банки рубли и валюту, несмотря на низкие ставки.
Несмотря на существенное снижение ставок по вкладам в рублях и валюте в течение года, депозиты как инструмент сбережения в 2019 г. остались востребованными у населения, следует из статистики ЦБ.
Совокупный портфель вкладов физлиц в банках во всех валютах в рублевом эквиваленте к началу 2020 г. достиг 30,55 трлн руб., отчитался регулятор. За год прирост составил 7,3%, или 2,09 трлн руб. (рост за 2018 г. — 9,5%). При этом рублевые вклады населения увеличились на 2,22 трлн руб. до 24,576 трлн.
В долларовом эквиваленте же валютные вклады, напротив, выросли на $8,6 млрд до $96,5 млрд (против сокращения на $4,9 млрд в 2018 г.). Это переоценкой уже не объяснить: курс евро к доллару за год вырос примерно на 2%.
Наибольший приток денег населения традиционно пришелся на конец года. Только в декабре россияне разместили в банках (с учетом начисленных процентов) почти половину годового рублевого притока — 1,078 трлн руб., а также $1,3 млрд (во всех иностранных валютах). «На конец года пришелся приток бюджетных средств в экономику, и банки аккумулировали значительную часть этих средств, так как альтернативных (с точки зрения рисков) инструментов для физлиц просто нет», — объясняет декабрьский результат главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.
Ставки по вкладам снижались вместе с инфляцией, объясняет сохранение интереса населения к дешевеющим вкладам регулятор в
За 2019 г. инфляция упала до 3%, ключевая ставка была снижена с 7,75 до 6,25% годовых, средняя максимальная ставка топ-10 банков — с 7,53 до 6,01%.
Ставки вкладов в долларах упали до 1−1,7% годовых, в евро — до 0,1% под влиянием в том числе снижения учетных ставок ФРС США до 1,5−1,75% и ставки депозитов ЕЦБ до минус 0,5%.
Главный экономист «Нордеа банка» Татьяна Евдокимова напоминает, что в 2019 г. заработные платы в реальном выражении выросли на 2,5%, так что «обеспеченная часть населения стала располагать бОльшими свободными средствами». Основным источником роста вкладов населения являются накопления среднего класса и более богатых людей (их валютные вклады обычно гораздо больше рублевых), солидарен профессор Банковского института Высшей школы экономики Михаил Сухов.
Маловероятно, что различия в процентных ставках по вкладам в валютах сильно повлияют на предпочтения данной категории клиентов вкладывать в депозиты в рублях. Поэтому склонность к сбережениям немногочисленной, но достаточно состоятельной части населения определяет темпы изменения объемов вкладов.
В этом году ставки по вкладам продолжат падение, единодушны опрошенные «Ведомостями» эксперты. По мнению Монастыршина, рублевые ставки упадут в среднем на 0,25−0,75 процентного пункта (п. п.) в зависимости от того, на сколько снизится ключевая ставка.
По разным прогнозам, она может опуститься до 6−5,75% годовых. В госбанках, например, ставки сместятся к 3−4,5% годовых при условии снижения ключевой ставки до 6%, полагает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом финанс» Георгий Ващенко.
Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в топ-10 банках по итогам года опустится ниже 5%, уверен предправления «ФК Открытие» Михаил Задорнов. Долларовые ставки упадут на 0,25 п. п. вслед за прогнозируемым снижением ставки ФРС, а ставки по вкладам в евро сохранятся на околонулевых значениях, продолжает Монастыршин.
По прогнозу Евдокимовой, рост реальных зарплат в 2020 г. превысит 2%, а прирост вкладов в рублях составит 10%. Монастыршин ожидает общего прироста портфеля вкладов на 7%.
Предпочтение россияне, как и годом ранее, отдадут рублю, но вклады в валютах также будут востребованы, полагают эксперты. Например, президент Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу «Россия 1» признал, что его личная стратегия накоплений предполагает мультивалютную корзину: «Большая часть в рублях, но у меня есть деньги, часть накоплений — в долларах, часть — в евро».
Юлия Петрова, Людмила Коваль