Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Прыжок в прошлое: прогулка по Бохиньской железной дороге Возрождается жизнь Бохиньской железнодорожной линии, построенной в начале XX века
Фоторепортажи
12Ухань — город, «породивший» смертельный вирус
31Правительство Михаила Мишустина
20:50 (мск), источник: Ведомости

Вклады населения в банках превысили 30 трлн рублей

Россияне несли в банки рубли и валюту, несмотря на низкие ставки.

Источник: Андрей Гордеев / Ведомости

Несмотря на существенное снижение ставок по вкладам в рублях и валюте в течение года, депозиты как инструмент сбережения в 2019 г. остались востребованными у населения, следует из статистики ЦБ.

Совокупный портфель вкладов физлиц в банках во всех валютах в рублевом эквиваленте к началу 2020 г. достиг 30,55 трлн руб., отчитался регулятор. За год прирост составил 7,3%, или 2,09 трлн руб. (рост за 2018 г. — 9,5%). При этом рублевые вклады населения увеличились на 2,22 трлн руб. до 24,576 трлн. Из-за укрепления рубля стоимость валютных вложений населения снизилась на 2,2%.

В долларовом эквиваленте же валютные вклады, напротив, выросли на $8,6 млрд до $96,5 млрд (против сокращения на $4,9 млрд в 2018 г.). Это переоценкой уже не объяснить: курс евро к доллару за год вырос примерно на 2%.

Читайте также
Игра на опережение: экономика РФ вырастет быстрее, чем в США и ЕС

Наибольший приток денег населения традиционно пришелся на конец года. Только в декабре россияне разместили в банках (с учетом начисленных процентов) почти половину годового рублевого притока — 1,078 трлн руб., а также $1,3 млрд (во всех иностранных валютах). «На конец года пришелся приток бюджетных средств в экономику, и банки аккумулировали значительную часть этих средств, так как альтернативных (с точки зрения рисков) инструментов для физлиц просто нет», — объясняет декабрьский результат главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.

Ставки по вкладам снижались вместе с инфляцией, объясняет сохранение интереса населения к дешевеющим вкладам регулятор в информационно-аналитическом материале «О развитии банковской системы в 2019 г».

За 2019 г. инфляция упала до 3%, ключевая ставка была снижена с 7,75 до 6,25% годовых, средняя максимальная ставка топ-10 банков — с 7,53 до 6,01%.

Ставки вкладов в долларах упали до 1−1,7% годовых, в евро — до 0,1% под влиянием в том числе снижения учетных ставок ФРС США до 1,5−1,75% и ставки депозитов ЕЦБ до минус 0,5%.

Откуда деньги

Вклады населения росли в значительной степени за счет обеспеченных клиентов, считают эксперты.

Главный экономист «Нордеа банка» Татьяна Евдокимова напоминает, что в 2019 г. заработные платы в реальном выражении выросли на 2,5%, так что «обеспеченная часть населения стала располагать бОльшими свободными средствами». Основным источником роста вкладов населения являются накопления среднего класса и более богатых людей (их валютные вклады обычно гораздо больше рублевых), солидарен профессор Банковского института Высшей школы экономики Михаил Сухов.

Маловероятно, что различия в процентных ставках по вкладам в валютах сильно повлияют на предпочтения данной категории клиентов вкладывать в депозиты в рублях. Поэтому склонность к сбережениям немногочисленной, но достаточно состоятельной части населения определяет темпы изменения объемов вкладов.
Михаил Сухов
профессор Банковского института Высшей школы экономики
Читайте также
Реальные располагаемые доходы населения выросли второй год подряд

Что дальше

В этом году ставки по вкладам продолжат падение, единодушны опрошенные «Ведомостями» эксперты. По мнению Монастыршина, рублевые ставки упадут в среднем на 0,25−0,75 процентного пункта (п. п.) в зависимости от того, на сколько снизится ключевая ставка.

По разным прогнозам, она может опуститься до 6−5,75% годовых. В госбанках, например, ставки сместятся к 3−4,5% годовых при условии снижения ключевой ставки до 6%, полагает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом финанс» Георгий Ващенко.

Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в топ-10 банках по итогам года опустится ниже 5%, уверен предправления «ФК Открытие» Михаил Задорнов. Долларовые ставки упадут на 0,25 п. п. вслед за прогнозируемым снижением ставки ФРС, а ставки по вкладам в евро сохранятся на околонулевых значениях, продолжает Монастыршин.

Но падение ставок не сократит притока средств физлиц на вклады, единодушны банкиры и аналитики: свободных средств у населения в текущем году станет больше.

По прогнозу Евдокимовой, рост реальных зарплат в 2020 г. превысит 2%, а прирост вкладов в рублях составит 10%. Монастыршин ожидает общего прироста портфеля вкладов на 7%.

Предпочтение россияне, как и годом ранее, отдадут рублю, но вклады в валютах также будут востребованы, полагают эксперты. Например, президент Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу «Россия 1» признал, что его личная стратегия накоплений предполагает мультивалютную корзину: «Большая часть в рублях, но у меня есть деньги, часть накоплений — в долларах, часть — в евро».

Юлия Петрова, Людмила Коваль

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 «Норникель» пытается не допустить резкого роста цен на палладий
Мирный план Трампа вряд ли будет принят
Путин отправил в отставку главу Чувашии
Путин помиловал израильтянку Иссахар
В России заблокировали второй почтовый сервис за неделю
Тюменский солдат признан новым потерпевшим в деле о дедовщине
Ученые обнаружили затонувший в Бермудском треугольнике корабль
Умерла «самая старая» женщина в мире
Пенсионер нашел амулет стоимостью почти 4 миллиона долларов
Здоровье
Россиян обманули с помощью Малышевой Телеведущая пожаловалась на мошенников.
Hi-Tech
25% россиян до сих пор покупают кнопочные телефоны На «старичков» потратили почти 11 млрд рублей
Горячие темы на Авто
Новая министр культуры не поддержала идею фильма про "Машину времени" 158
А вы знаете людей, которые кардинально меняли работу? 108
Пост для флуда 91
Вот тут я не понял если честно 88
Кино
66-летняя Проклова стала участницей нового «Последнего героя» Стало известно, кто из российских звезд отправился на необитаемый остров
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Эти снимки были запрещены в СССР. Что на них?
Запуск поездов по Крымскому мосту сорвался. Почему
Надбавки пенсионерам, о которых все молчат
Пенсии меняются кардинально: сюрприз с 1 января
Леди
Как выглядит личный транспорт Тимати за 320 млн рублей В нашей еженедельной рубрике рассказываем про автопарки звезд. На этот раз речь пойдет о машинах рэпера Тимати.
Дом
Как выглядит квартира на 81 этаже «Москва-Сити»
Где живут студенты московских вузов
Как сносят последнюю московскую деревню
5 неочевидных вещей, о которых стоит подумать перед ремонтом
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь