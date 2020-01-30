Золотой глоток. Сколько на самом деле стоит чашка кофе?

По оценкам аналитиков, в России более пяти тысяч кофеен. Эксперты считают, что за ближайшие десять лет рынок вырастет со 130 млрд рублей до 1 трлн рублей. И всё это благодаря активно распространяющейся кофемании.
Одна чашка кофе на вынос в среднем стоит 100−150 рублей. Эспрессо дешевле, потому что в напитке нет ничего, кроме кофе и воды. Капучино и латте дороже — в них добавляется молоко. Но что насчёт себестоимости?
Один грамм кофе стоит примерно 1,45 рубля. Цена молока, добавляемого в кофе, зависит от объёма. 200 мл стоит 9−10 рублей, 270 мл — 12−13 рублей. Стаканчик для кофе на вынос, крышку, трубочку и сахар предприниматели, как правило, закладывают в себестоимость продукта — стоит четыре-пять рублей.
В стоимость также включены расходы на аренду помещения, коммунальные услуги и работу персонала — оплата суммируется и делится на усреднённое количество проданных за месяц чашек. Примерно 12−15 рублей — это стоимость данных расходов в каждой чашке.
Таким образом, себестоимость эспрессо — 30 рублей, американо — 31 рубль, капучино — 40 рублей, большого капучино — 44 рубля.
Тогда почему так дорого?
Источник: Karl Fredrickson/CC0
Предприниматель из Санкт-Петербурга Никита Болушев отметил, что есть средний ценник по рынку. В кофейнях цены могут быть выше или ниже, но какого-то обоснования стоимости, которую платит клиент, нет. Это бизнес.
— Я долго экспериментировал с ценами, прощупывал, какой максимум покупатели могут себе позволить. Самое интересное — играть с большим и маленьким капучино. Это самые ходовые товары, поэтому я попытался сделать их максимально маржинальными. Раньше было 110 рублей за маленький стаканчик, 160 рублей — за большой. Сейчас сделал 130 рублей за маленький, цену за большой сохранил. Люди теперь чаще берут капучино за 160, потому что разница в цене их не отталкивает, а объём привлекает, — добавил Никита Болушев.
Для привлечения клиентов кофейни иногда занижают цены, но, по словам маркетолога Екатерины Нестеровой, это обычно делается на старте бизнеса. Когда клиентская база наработана, цены постепенно растут. Чтобы не потерять покупателей, придумываются акции: «Шестая чашка в подарок» или «Приведи друга, получи скидку».
Золотая жила?
Начинающие предприниматели, когда видят маржинальность кофейного бизнеса, стремятся быстрее открыть свои заведения и мечтают о стремительном обогащении. Но, как отмечают опытные бизнесмены, быстрая окупаемость — это иллюзия.
На запуск даже маленькой точки с кофе на вынос нужно закладывать 300−500 тысяч рублей. По словам предпринимательницы из Челябинска Анастасии Гавриловой, около 100 тысяч уходит на оформление места: стойка, дизайн, посуда. Самое дорогое — кофемашина. Многие предприниматели берут ее в аренду за зерно. То есть арендатор покупает у поставщика зерно, а тот предоставляет ему оборудование. Это не очень выгодно, поскольку цена за зерно становится выше примерно в 1,5 раза, а значит — вырастает себестоимость каждой чашки. Есть и аренда за деньги — в среднем по Москве от 3 до 8 тысяч рублей в месяц за пользование аппаратом.
Другой вариант — купить технику самостоятельно. Но стоит кофемашина очень дорого: от 500 тысяч рублей до 2 млн. Цена зависит от марки и функционала. Приобрести технику можно в лизинг: первоначальный взнос — около 20% от стоимости, удорожание — от 15% годовых. Срок лизинга от 6 до 36 месяцев.
Нанимать бариста, чтобы не стоять самому за прилавком — одна из популярных ошибок кофейных бизнесменов. Мало того, что сотрудникам нужно платить зарплату, а это дополнительные расходы, так они еще и зачастую воруют из кассы.
Я брал на работу знакомых, поэтому из кассы они деньги не таскали. Случайные люди воровали бы. Это неизбежно. В итоге — сам встал за кассу, так надежнее и расходов меньше.
Кроме того, кофейне требуется продвижение, а оно тоже стоит денег. По словам предпринимателей, в месяц они тратят минимум 10 тысяч на рекламу в интернете, печать флаеров и прочий маркетинг. Эти затраты покрывает та самая наценка на каждую чашку кофе.
Срок окупаемости кофейни, как отмечают бизнесмены — не меньше года. Некоторые предприниматели, чтобы поскорее выйти в плюс, делают кофе хуже: меньше кладут зерна, добавляют дешевое молоко. Из-за этого клиенты уходят, бизнес умирает, зерна и кофемашину приходится возвращать или продавать.
Таким образом, стоимость кофе в крупных российских мегаполисах обуславливается не естественным ценообразованием. Сейчас в городах достаточно, как эконом-кофеен, вроде Cofix и прочих, со стоимостью одного стаканчика кофе примерно вдвое ниже, чем в среднем по рынку, так премиум-кофеен вроде Starbucks и «Кофемании», продающих кофе вдвое выше средней цены, по 200−300 рублей за 250 гр кипятка и 5 гр кофе.
И когда вы платите 150 рублей за микростаканчик кофе в свежеоткрытой кофейне на углу, просто имейте в виду, что вероятнее всего вы оплачиваете чьи-то иллюзии о высокой маржинальности, огромных оборотах и успешной жизни кофейного Пабло Эскобара.
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