10:38 (мск), источник: РИА Новости
Илон Маск разбогател за час на 2,3 миллиарда долларов
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Состояние американского предпринимателя Илона Маска за час увеличилось на 2,3 миллиарда долларов
Стоимость акций компании выросли на
Илону Маску принадлежат 22% процента акций Tesla.
Компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и связанных с ними технологий. Ее
Кроме того, Tesla Motors производит батареи и электродвигатели и продает их другим компаниям.