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10:38 (мск), источник: РИА Новости

Илон Маск разбогател за час на 2,3 миллиарда долларов

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Состояние американского предпринимателя Илона Маска за час увеличилось на 2,3 миллиарда долларов из-за повышения рыночной капитализации компании Tesla, сообщило издание Blooomberg.

Источник: AP 2020

Стоимость акций компании выросли на Нью-Йоркской фондовой бирже на 2,49% до отметки 580,99 доллара, а затем еще на 12% до 649 долларов. Повышение рыночной капитализации компании привело к росту состояния Маска до 36 миллиардов долларов.

Илону Маску принадлежат 22% процента акций Tesla.

Компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и связанных с ними технологий. Ее штаб-квартира находится в Калифорнии.

Кроме того, Tesla Motors производит батареи и электродвигатели и продает их другим компаниям.

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