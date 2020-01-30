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21:46 (мск), источник: РИА Новости

РЖД заявили об отсутствии ограничений на грузоперевозки с Китаем

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Никаких ограничений на прием и отправление грузов в сообщении России с Китаем в настоящее время нет, сообщил РИА Новости представитель компании.

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«В настоящее время нет никаких ограничений на прием и отправление грузов в сообщении с КНР. РЖД внимательно следит за ситуацией на погранпереходах и готово оперативно информировать грузоотправителей о транспортной обстановке», — сообщил представитель компании в четверг.

Ранее РЖД подготовили приказ о приостановке с 31 января 2020 года грузового движения через погранпереходы России с Китаем до нормализации эпидемиологической обстановки, однако затем отменили его.

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В четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил на заседании правительства, что подписал распоряжение о закрытии границы РФ на Дальнем Востоке для предупреждения распространения коронавируса. Позднее кабмин опубликовал текст документа, в котором говорилось, что движение через пункты пропуска на отдельных участках границы России и Китая с 31 января ограничат из-за коронавируса.

Минтрансу России совместно с пограничной службой ФСБ, ФТС и Роспотребнадзором с 00 часов 00 минут местного времени 31 января 2020 года поручено временно ограничить движение через пункты пропуска на отдельных участках госграницы РФ с Китаем.

В перечне пунктов пропуска, движение через которое временно ограничивается: автомобильный и железнодорожный пункты пропуска Забайкальск — Маньчжурия, а также пункты Староцурухайтуйский — Хэйшаньтоу, Олочи — Шивэй, Благовещенск — Хэйхэ, Поярково — Сюнькэ, Амурзет — Лобэй, Нижнеленинское — Тунцзян, Хабаровск — Фуюань, Покровка — Жаохэ, Турий Рог — Мишань, Пограничный (железнодорожный) — Суйфэньхэ (железнодорожный), Пограничный (автомобильный) — Суйфэньхэ (автомобильный), Полтавка — Дуннин, Краскино — Хуньчунь и Махалино — Хуньчунь.

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Источник:©Аргументы и факты
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