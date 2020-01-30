РЖД заявили об отсутствии ограничений на грузоперевозки с Китаем

«В настоящее время нет никаких ограничений на прием и отправление грузов в сообщении с КНР. РЖД внимательно следит за ситуацией на погранпереходах и готово оперативно информировать грузоотправителей о транспортной обстановке», — сообщил представитель компании в четверг.
Ранее РЖД подготовили приказ о приостановке с 31 января 2020 года грузового движения через погранпереходы России с Китаем до нормализации эпидемиологической обстановки, однако затем отменили его.
В четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил на заседании правительства, что подписал распоряжение о закрытии границы РФ на Дальнем Востоке для предупреждения распространения коронавируса. Позднее кабмин опубликовал текст документа, в котором говорилось, что движение через пункты пропуска на отдельных участках границы России и Китая с 31 января ограничат из-за коронавируса.
Минтрансу России совместно с пограничной службой ФСБ, ФТС и Роспотребнадзором с 00 часов 00 минут местного времени 31 января 2020 года поручено временно ограничить движение через пункты пропуска на отдельных участках госграницы РФ с Китаем.
В перечне пунктов пропуска, движение через которое временно ограничивается: автомобильный и железнодорожный пункты пропуска Забайкальск — Маньчжурия, а также пункты Староцурухайтуйский — Хэйшаньтоу, Олочи — Шивэй, Благовещенск — Хэйхэ, Поярково — Сюнькэ, Амурзет — Лобэй, Нижнеленинское — Тунцзян, Хабаровск — Фуюань, Покровка — Жаохэ, Турий Рог — Мишань, Пограничный (железнодорожный) — Суйфэньхэ (железнодорожный), Пограничный (автомобильный) — Суйфэньхэ (автомобильный), Полтавка — Дуннин, Краскино — Хуньчунь и Махалино — Хуньчунь.