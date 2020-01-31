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04:36 (мск), источник: Известия

Американский инвестор предупредил о скором глобальном кризисе

Американский инвестор Джим Роджерс заявил, что до 2025 года мировую экономику ждет кризис, который может стать худшим за последние 80 лет. Такой прогноз мультимиллионер сделал в интервью «Известиям».

Источник: AP 2020

По его оценкам, причинами экономического спада станут закредитованность, рост денежной массы и низкие ставки мировых центробанков.

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«В 2008 году возникла большая проблема из-за высокого уровня долга. С тех пор у всех их стало еще больше из-за того, что печатается много денег, а ставки центробанков держатся на искусственно заниженном уровне. Новый кризис будет худшим за всю мою жизнь. Он уже назрел и может начаться в ближайшие 3−5 лет», — рассказал 77-летний Роджерс.

По его словам, последнее финансовое потрясение США пережили 11 лет назад, а это самый долгий спокойный период в истории Америки.

Аналитики признают, что пока неизвестно откуда именно прилетит новый «черный лебедь». Эксперты ожидают замедление роста ВВП, в первую очередь в США — из-за увеличения задолженности и мягкой денежной политики, а также в Китае — из-за эпидемии коронавируса.

Кроме того, рынок облигаций на этой неделе пережил ситуацию, которая обычно свидетельствует о скором охлаждении экономики и начале рецессии.

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