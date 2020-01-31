06:23 (мск), источник: Ведомости
Джефф Безос стал лидером списка миллиардеров при скачке цен на акции Amazon
Основной акционер
Безос снова подтвердил свой статус лидера списка, опередив основателя Microsoft Билла Гейтса. 18 января она на несколько дней уступал первое место в рейтинге богатейших людей мира председателю и гендиректору холдинга Louis Vuitton Moët Hennessy Бернару Арно, но позже тот сместился на второе место
Reuters отмечает, что скачок цен на акции Amazon может вернуть
Если рост акций продолжится в пятницу, 31 января, то это будет самый большой скачок для Amazon с октября 2017 г. Financial Times пишет, что причиной роста акций стала прибыль Amazon за предновогодний квартал, которая превзошла ожидания аналитиков. Чистая прибыль увеличилась до $3,3 млрд., на 10% по сравнению с годом ранее. Аналитики ожидали $1,97 млрд. Выручка за квартал выросла на 21% в годовом исчислении, до $87,4 млрд против прогнозных $86,1 млрд. Прибыль на акцию составила $6,47 против ожиданий в $3,96.
В 2019 г. Amazon вложила значительные средства в сокращение сроков доставки основных продуктов в 2000 городах США с двух дней до одного дня, выделив на это $1,5 млрд в квартал, что позволило увеличить объемы поставок.
Значительный вклад в рост компании внесло «облачное» подразделение Amazon Web Services, отмечают в компании. Оно принесло $2,6 млрд из $3,9 млрд операционных доходов за квартал.