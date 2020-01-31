РБК: «Нафтогаз» увеличил тариф на транзит газа в Европу

Если «Газпром» захочет нарастить поставки сверх установленных договором, то тариф может вырастить до максимальных 45%.
Контракт был заключен в конце 2019 года на пять лет (до 2025 года). По словам источников издания, близких к компаниям, в договоре эти условия сохранились. Собеседник в «Газпроме» отметил, что вместе с основным контрактом были заключены дополнительные соглашения, которые могут повлиять на итоговые условия транзита газа.
Источник, близкий к «Газпрому», отметил, что в новом контракте итоговый тариф на прокачку газа через Украину вырос, но снизились объемы. Кроме того, если российская компания решит нарастить поставки в Европу через Украину, то компании придется бронировать дополнительные мощности в украинской ГТС. Для этого в договоре установлены повышающие коэффициенты за транзит: бронирование дополнительных мощностей на квартал будет стоить в 1,1 раза дороже обычной ставки, на месяц — в 1,2 раза, на сутки — в 1,45 раза. Максимальный рост ставки составит до 45%.
Если у сторон возникнут споры, то эти вопросы будут решаться в Международной торговой палате в Цюрихе (ранее споры рассматривались в Международном арбитражном суде Стокгольма), однако контракт регулируется шведским материальным правом.
Напомним, «Нафтогаз» и «Газпром» подписали новый пятилетний контракт по транзиту газа ровно за сутки до истечения срока действия предыдущего — 1 января 2020 года. По оценке украинской стороны, в эти пять лет транзит принесет Украине от $7 млрд до $15 млрд в зависимости от объемов поставки. «Нафтогаз» считает этот контракт самым выгодным за все время.