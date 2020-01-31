Moody’s считает коронавирус опаснее кризиса 2008 года

«Пандемия коронавируса может оказаться более существенным “черным лебедем”, чем глобальный финансовый кризис и последовавшая за ним рецессия 2008−2009 годов», — отмечают аналитики.
«Черным лебедем» в экономике называют труднопрогнозируемое событие с потенциально значительными негативными последствиями.
«В отличие от обвала на американском ипотечном рынке, в начале 2020 года никто не предсказывал появления потенциально опустошительной пандемии», — указывают в агентстве.
Кроме того, в отличие от финансового кризиса, государственные деятели могут быть ограничены в возможностях устранить или компенсировать потери от пандемии, подобной испанскому гриппу в 1918 году, подчеркивают аналитики.
Распространение вируса уже привело к резкому снижению индекса мировых цен на промышленные металлы (медь, никель, цинк, алюминий и т. д.). Этот показатель имеет четкую корреляцию с мировым экономическим ростом, отмечают эксперты.