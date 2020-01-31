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22:39 (мск), источник: ТАСС

Moody’s считает коронавирус опаснее кризиса 2008 года

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Новый коронавирус из Китая может иметь для мировой экономики более тяжелые последствия, чем финансовый кризис 2008—2009 годов, говорится в аналитическом отчете международного рейтингового агентства Moody's.

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«Пандемия коронавируса может оказаться более существенным “черным лебедем”, чем глобальный финансовый кризис и последовавшая за ним рецессия 2008−2009 годов», — отмечают аналитики.

«Черным лебедем» в экономике называют труднопрогнозируемое событие с потенциально значительными негативными последствиями.

«В отличие от обвала на американском ипотечном рынке, в начале 2020 года никто не предсказывал появления потенциально опустошительной пандемии», — указывают в агентстве.

Кроме того, в отличие от финансового кризиса, государственные деятели могут быть ограничены в возможностях устранить или компенсировать потери от пандемии, подобной испанскому гриппу в 1918 году, подчеркивают аналитики.

Распространение вируса уже привело к резкому снижению индекса мировых цен на промышленные металлы (медь, никель, цинк, алюминий и т. д.). Этот показатель имеет четкую корреляцию с мировым экономическим ростом, отмечают эксперты.

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