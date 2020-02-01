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12:24 (мск), источник: Lenta.Ru

Россияне начали искать дешевую еду

Россияне начали больше экономить на одежде и искать более дешевые бренды продовольственных товаров. Об этом говорится в исследовании потребительского доверия The Conference Board, подготовленном в сотрудничестве с Nielsen. Материалы имеются в распоряжении «Ленты.ру».

Источник: AP 2020

По данным аналитиков, о необходимости экономить в октябре-декабре прошлого года заявили 70 процентов опрошенных — на 1 процентный пункт больше, чем в третьем квартале. Больше всего россиян (59 процентов) сокращали траты на покупку новой одежды. Показатель вырос на 3 процентных пункта по сравнению с июлем-сентябрем. Продолжают тратить на нее 42 процента опрошенных.

Также 56 процентов россиян переключились на более дешевую еду — на 2 процентных пункта больше, чем кварталом ранее.

Помимо этого жители страны экономили на покупке бытовой техники (38 процентов или плюс 3 процентных пункта), развлечениях дома (36 процентов или плюс 7 процентных пункта) и использовании личного автомобиля (19 процентов или плюс 4 процентных пункта).

На развлечениях вне дома экономили 54 процента респондентов (плюс 2 процентных пункта к уровню третьего квартала). 29 процентов заявили, что напротив, увеличили эту статью расходов (плюс 2 процентных пункта).

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В целом 78 процентов россиян заявили, что имеют свободные средства. Треть жителей страны (32 процента и плюс 3 процентных пункта к уровню третьего квартала) сообщили, что направляют их на формирование сбережений.

По данным аналитиков, такие настроения связаны с оценкой россиянами своих перспектив на рынке труда в 2020 году. В четвертом квартале количество тех, кто оценивает их оптимистично, составило 21 процентов (на 3 процентных пункта ниже, чем в третьем квартале). Среди других причин для беспокойства опрошенные назвали увеличение цен на еду и рост тарифов на электроэнергию и газ.

В результате индекс потребительского доверия россиян упал в первый раз за три квартала и составил 68 пунктов. Однако аналитики позитивно оценивают перспективы 2020 года из-за наметившегося тренда на рост реальных располагаемых доходов россиян и низкой инфляции.

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