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12:08 (мск), источник: Ведомости

Медь подешевела до трехлетних минимумов из-за коронавируса

Она часто служит индикатором экономической активности.

Источник: AFP 2020

Медь начала дешеветь 14 января, когда стало известно о первой жертве коронавируса — к тому времени в Китае был выявлен 41 случай заболевания. С тех пор она подешевела на 11,7%, до $5562 за т в пятницу, 31 января. Это минимум за почти три года — последний раз столько этот металл стоил в мае 2017 г. Никель и алюминий также дешевеют: на 8,7% (до $12 670 за т) и на 4,6% (до $1725 за т), соответственно, с 14 января.

Эксперты связывают такое падение с рыночными рисками, которые вызвал коронавирус.
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Из-за карантина китайская экономика будет замедляться, что негативно скажется на рынках металлов, особенно на фоне продолжающихся торговых споров между Китаем и США, говорит старший директор АКРА Максим Худалов.

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Медь реагирует сильнее других металлов, так как традиционно служит индикатором экономической активности, поясняет эксперт: как только ожидания рынка ухудшаются — она дешевеет.

Спрос на медь определяется строительной промышленностью и спросом на конечные товары — кондиционеры, электронику, бытовую технику. А в связи с карантином и туристическими ограничениями, люди меньше покупают, производство этих товаров снижается, соответственно снижаются и сокращаются закупки металлов предприятиями, объясняет директор Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Айрат Халиков. Провинция Хубей, где введен почти полный карантин, является крупным центром производства автомобилей в Китае. Из-за карантина замедляется строительство, перечисляет он.

Цены на металлы очень чувствительны к сокращению международной торговли. А металлургическое производство не может быстро реагировать на изменение спроса на рынке. Это ведет к резким колебаниям цен.
Айрат Халиков
директор Центра экономического прогнозирования Газпромбанка
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По оценкам Худалова, падение цен может продлиться до марта-апреля, если удастся притормозить эпидемию, и до конца года, если не удастся. От этого пострадают все сырьевые компании, уверен он. Но российским поможет слабеющий рубль. После сообщений о первых случаях коронавируса в России (к 16:40 мск), доллар подорожал до 63,7 руб. (плюс 44 коп. к закрытию четверга), евро — до 70,38 руб. (+55 коп.).

За девять месяцев прошлого года в мире было произведено 18 млн т меди, потребление составило 18,2 млн т. На Россию приходится менее 5% мирового производства. Крупнейшие производители в стране — «Норникель» (42%), УГМК (41%) и РМК (17%). Представитель «Норникеля» от комментариев отказался. «Ведомости» направили запрос представителям РМК и УГМК.

«Норникель» поставляет в Китай медный концентрат с Быстринского месторождения, напоминает аналитик Raiffeisenbank Ирина Ализаровская. «Но в корзине металлов компании есть палладий, цены на который стремительно растут с начала года, что нивелирует для компании негативные последствия от снижения цен на другие металлы», — добавляет Ализаровская.

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«Если карантин в Китае затянется, то замедлится строительство. И китайским производителям стали придется экспортировать излишки продукции на внешние рынки. Это усилит конкуренцию на мировом рынке», — говорит Халиков. Вспышка коронавируса может оказать влияние и на экономику Китая как ключевого производителя и потребителя стали, и по цепочке это коснется всех остальных, отметил 31 января заместитель генерального директора «Северстали» по финансам и экономике Алексей Куличенко во время телефонной конференции: «Все зависит от продолжительности кризиса».

Рынок понимает, что в Китае снизится потребление промышленных металлов. Пока не понятны масштабы этого снижения, говорит Ализаровская. Власти Китая уже заявили, что в I квартале 2020 г. рост экономики будет ниже 5%. «Учитывая, что раньше рост экономики страны был 6,5% и выше, а цифру “ниже 5%” можно понимать и как 4%, и ниже — это плохой знак для рынка», — заключает она.

Полина Трифонова

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