12:08 (мск), источник: Ведомости
Медь подешевела до трехлетних минимумов из-за коронавируса
Она часто служит индикатором экономической активности.
Медь начала дешеветь 14 января, когда стало известно о первой жертве коронавируса — к тому времени в Китае был выявлен 41 случай заболевания. С тех пор она подешевела на 11,7%, до $5562 за т в пятницу, 31 января. Это минимум за почти три года — последний раз столько этот металл стоил в мае 2017 г. Никель и алюминий также дешевеют: на 8,7% (до $12 670 за т) и на 4,6% (до $1725 за т), соответственно, с 14 января.
Медь реагирует сильнее других металлов, так как традиционно служит индикатором экономической активности, поясняет эксперт: как только ожидания рынка ухудшаются — она дешевеет.
Спрос на медь определяется строительной промышленностью и спросом на конечные товары — кондиционеры, электронику, бытовую технику. А в связи с карантином и туристическими ограничениями, люди меньше покупают, производство этих товаров снижается, соответственно снижаются и сокращаются закупки металлов предприятиями, объясняет директор Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Айрат Халиков. Провинция Хубей, где введен почти полный карантин, является крупным центром производства автомобилей в Китае.
Цены на металлы очень чувствительны к сокращению международной торговли. А металлургическое производство не может быстро реагировать на изменение спроса на рынке. Это ведет к резким колебаниям цен.
По оценкам Худалова, падение цен может продлиться до
За девять месяцев прошлого года в мире было произведено 18 млн т меди, потребление составило 18,2 млн т. На Россию приходится менее 5% мирового производства. Крупнейшие производители в стране — «Норникель» (42%), УГМК (41%) и РМК (17%). Представитель «Норникеля» от комментариев отказался. «Ведомости» направили запрос представителям РМК и УГМК.
«Норникель» поставляет в Китай медный концентрат с Быстринского месторождения, напоминает аналитик Raiffeisenbank Ирина Ализаровская. «Но в корзине металлов компании есть палладий, цены на который стремительно растут с начала года, что нивелирует для компании негативные последствия от снижения цен на другие металлы», — добавляет Ализаровская.
«Если карантин в Китае затянется, то замедлится строительство. И китайским производителям стали придется экспортировать излишки продукции на внешние рынки. Это усилит конкуренцию на мировом рынке», — говорит Халиков. Вспышка коронавируса может оказать влияние и на экономику Китая как ключевого производителя и потребителя стали, и по цепочке это коснется всех остальных, отметил 31 января заместитель генерального директора «Северстали» по финансам и экономике Алексей Куличенко во время телефонной конференции: «Все зависит от продолжительности кризиса».
Рынок понимает, что в Китае снизится потребление промышленных металлов. Пока не понятны масштабы этого снижения, говорит Ализаровская. Власти Китая уже заявили, что в I квартале 2020 г. рост экономики будет ниже 5%. «Учитывая, что раньше рост экономики страны был 6,5% и выше, а цифру “ниже 5%” можно понимать и как 4%, и ниже — это плохой знак для рынка», — заключает она.
Полина Трифонова