Опубликованы тарифы на транзит российской нефти по территории Белоруссии

Тариф на услуги по транзиту нефти по магистральным трубопроводам «Гомельтранснефть Дружба», расположенным на территории республики, по маршрутному направлению «Унеча (Высокое) — Адамова Застава» с 1 февраля составляет 365,37 российских руб. за 1 тонну нетто (без налога на добавленную стоимость), «Унеча (Высокое) — Броды» — 156,93 российских руб.
Как сообщили накануне в МАРТ, ведомство в плановом порядке повысило тариф на транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба» на 6,6% с 1 февраля 2020 года.
Постановление вступает в силу с 1 февраля 2020 года.
Министр антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии Владимир Колтович ранее констатировал, что переговоры с ФАС России завершены и Белоруссия не смогла добиться сверхпланового роста тарифа на транзит нефти. В результате с 1 февраля стоимость прокачки вырастет только на 6,6%.
Белоруссия предлагала повысить тариф на транзит российской нефти в 2020 году, по неподтвержденным данным — на 16,6%.
При этом концерн «Белнефтехим» неоднократно заявлял о необходимости опережающего роста тарифа на транзит нефти с учетом необходимости полной компенсации недополученных в 2019 году доходов из-за снижения загрузки МН «Дружба» в связи с поставками «грязной» нефти.