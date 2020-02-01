14:08 (мск), источник: Коммерсантъ
Apple до 9 февраля закрыла магазины в Китае из-за вспышки коронавируса
Компания Apple объявила о закрытии своих магазинов на территории материкового Китая до 9 февраля на фоне распространения нового коронавируса.
«Подобные превентивные шаги предприняты с целью обеспечения общественной гигиены», — приводит ТАСС заявление корпорации.
Новый тип вируса 2019-nCoV был зафиксирован в Китае в конце декабря 2019 года. По мнению специалистов, очагом распространения мог стать рынок морепродуктов в городе Ухань. Погибло более 250 человек. Заражены свыше 11,1 тыс. человек, в том числе двое заболевших были накануне зафиксированы в России.