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14:08 (мск), источник: Коммерсантъ

Apple до 9 февраля закрыла магазины в Китае из-за вспышки коронавируса

Компания Apple объявила о закрытии своих магазинов на территории материкового Китая до 9 февраля на фоне распространения нового коронавируса.

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«Подобные превентивные шаги предприняты с целью обеспечения общественной гигиены», — приводит ТАСС заявление корпорации.

Новый тип вируса 2019-nCoV был зафиксирован в Китае в конце декабря 2019 года. По мнению специалистов, очагом распространения мог стать рынок морепродуктов в городе Ухань. Погибло более 250 человек. Заражены свыше 11,1 тыс. человек, в том числе двое заболевших были накануне зафиксированы в России.

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