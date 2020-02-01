17:07 (мск), источник: Life.ru
Россиянам рассказали, в какую валюту лучше вкладываться после Брексита
Оптимальным решением эксперт считает сочетание нескольких валют.
Россиянам не следует начинать резко вкладываться в евро в надежде на взлет курса этой валюты на фоне завершения более чем трехлетней саги Брексита. Об этом заявил экономист Константин Селянин.
По его прогнозу, выход Великобритании из Евросоюза не сулит «никаких потрясений» евро. Эксперт напомнил, что предстоящий процесс уже давно и активно обсуждался.
— Если говорить о валюте как о сбережениях, остается актуальной валютная корзина, когда сочетаются евро, доллар и другие валюты, — заявил порталу Ura.ru Селянин и добавил, что валютная корзина может выручить в случае обвала рубля.
Впервые речь о Брексите зашла в 2016 году — 23 июня состоялся референдум, на котором 51,9% британцев проголосовали за выход из ЕС. Однако процесс затянулся на три года и расколол британское правительство на два лагеря. Многолетнюю сагу развязала победа на парламентских выборах консервативной партии во главе с