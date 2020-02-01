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17:07 (мск), источник: Life.ru

Россиянам рассказали, в какую валюту лучше вкладываться после Брексита

Оптимальным решением эксперт считает сочетание нескольких валют.

ЦБ: $ 63.1385   +0.10 € 69.5976   +0.18 ММВБ: $ 63.9150   +0.66 € 70.8800   +1.05
Источник: Reuters

Россиянам не следует начинать резко вкладываться в евро в надежде на взлет курса этой валюты на фоне завершения более чем трехлетней саги Брексита. Об этом заявил экономист Константин Селянин.

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По его прогнозу, выход Великобритании из Евросоюза не сулит «никаких потрясений» евро. Эксперт напомнил, что предстоящий процесс уже давно и активно обсуждался.

Поэтому Селянин призывает россиян не закупаться евро, а хранить сбережения в разной валюте.
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— Если говорить о валюте как о сбережениях, остается актуальной валютная корзина, когда сочетаются евро, доллар и другие валюты, — заявил порталу Ura.ru Селянин и добавил, что валютная корзина может выручить в случае обвала рубля.

Впервые речь о Брексите зашла в 2016 году — 23 июня состоялся референдум, на котором 51,9% британцев проголосовали за выход из ЕС. Однако процесс затянулся на три года и расколол британское правительство на два лагеря. Многолетнюю сагу развязала победа на парламентских выборах консервативной партии во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном. Глава кабмина сразу объявил о намерении осуществить Брексит к 31 января 2020 года без всяких «но», «если» и «может быть». 9 января соответствующий билль поддержала палата общин, а 22 января закон был утвержден в парламенте окончательно. 31 января Великобритания официально покинула Евросоюз.

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