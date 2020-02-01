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15:13 (мск), источник: Коммерсантъ

Экономический прогноз на февраль 2020 года

Что будет с рублем, долларом и нефтью.

ЦБ: $ 63.1385   +0.10 € 69.5976   +0.18 ММВБ: $ 63.9150   +0.66 € 70.8800   +1.05
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Наступает февраль, и «Ъ» предлагает читателям экономический прогноз на месяц. Эксперты отвечают на вопросы, что случится с курсом доллара к рублю, как изменятся мировые цены на нефть, какой окажется инфляция и как поведут себя доллар и евро на мировом валютном рынке.

1. Каким будет курс рубля к доллару?

2. Какой будет инфляция?

3. Какими будут цены на нефть?

4. Каким будет курс евро к доллару?

Наталия Орлова, главный экономист Альфа-банка:

Источник: Коммерсантъ

1. Я ожидала, что продолжится укрепление рубля. Но случилось непредвиденное — в Китае появился коронавирус, который может сильно смешать все карты. На мировых финансовых рынках началась нервозность, и если в ближайшие недели ситуация будет взята под контроль, курс может опуститься до 61 руб., а возможно, и ниже.

Но если ситуация с коронавирусом быстро не разрешится, а на рынках будет царить нервозность, то диапазон составит, скорее всего, 62−64 руб./$.

2. Инфляция составит 0,4, скорее всего. Первое, что будет оказывать влияние на показатели инфляции, — курс рубля, а он во многом будет зависеть от ситуации с коронавирусом. Курс — это первый фактор, и он может дать ускорение темпам роста цен, а второй фактор — заявленные бюджетные расходы и то, насколько быстро государство начнет воплощать в жизнь различные социальные льготы.

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Это проинфляционные факторы, но это еще не факт, что они могут поднять уровень инфляции до каких-то рискованных уровней, в этот год мы вошли с невысоким инфляционным фоном.

3. До появления коронавируса настрой рынков был оптимистичным, но произошла эта ситуация, и сразу подумалось о появлении «черного лебедя» — теории, рассматривающей труднопрогнозируемые и редкие события, которые имеют значительные последствия. Если все успокоится и ситуация будет быстро взята под контроль, то диапазон, скорее всего, составит $60−65 за баррель. А если будет оставаться нервозность и станет ясно, что Китаю придется дорого заплатить за это и возможно замедление китайской экономики, то нефть вполне может опуститься и до $55.

4. Из Европы сейчас приходит не самая благоприятная статистика, но ожидать каких-то очень серьезных изменений, наверное, не стоит. Думаю, что курс сильно не изменится и будет находиться на уровне 1,10−1,11. Великобритания взяла курс на выход из ЕС, и уже стало практически понятно, что «Брексит», скорее всего, пройдет в конструктивном русле, поэтому все его негативные последствия для евро уже отыграны.

Василий Солодков, директор Банковского института НИУ ВШЭ:

Источник: Коммерсантъ

1. Курс, скорее всего, не будет сильно отличаться от уровня конца января и составит 63−64 руб./$. Изменения возможны, если будет раскручиваться эпидемия в Китае, что может привести к снижению цен на энергоносители. Других серьезных факторов я не вижу.

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2. Росстат сообщил нам о росте реальных доходов граждан на 0,8%, и если это верно, то 0,5% февраль к году добавит. Если рубль девальвируется, то это отразится на ценах, а рост доходов приведет к росту спроса населения на товары.

3. Опять же если эпидемия в Китае будет развиваться, то возможно падение цен на нефть даже до уровня $55−57 за баррель. Резкое снижение количества авиаперелетов сократит потребление авиакеросина.

4. Единственное, что может повлиять на евро/доллар, — это процесс импичмента президента Дональда Трампа, но положительное решение маловероятно, и курс по-прежнему сохранится на уровне $1,10−1,11/€.

Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономике УК «Альфа-Капитал»:

Источник: Коммерсантъ

1. Если исходить из чисто фундаментальных вещей и брать в расчет текущую динамику, то курс рубля должен немного укрепиться. И я бы тогда назвал коридор 61−62 руб./$. Но высоки риски, связанные с китайским фактором, когда ситуация может стать не очень предсказуемой. На коротком отрезке, пока не нормализуется ситуация с коронавирусом, это может оказать негативное влияние на рубль. И тогда коридор может быть 62−64 руб./$, а при совсем неблагоприятном развитии рубль вполне может уйти и выше 64.

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2. Есть ощущение, что цифры будут ниже, чем в прошлом году, и составят 0,1−0,2%. В этом году ситуация более дефляционная, чем в прошлом. Так что, скорее всего, в базовом варианте нам стоит ждать замедления, но это при том, что не случится какой-то паники на потребительском рынке.

3. Опять очень важно, какое влияние будет оказывать китайский фактор. Коридор может быть $54−60 за баррель. При неблагоприятных условиях можно ожидать существенного снижения в Китае потребления нефти транспортом, уменьшения туризма, сокращения всех перевозок, то есть может быть сокращение экономической активности в КНР. И тогда нефть может уйти к показателям $55 за баррель. Ниже, думаю, вряд ли она опустится, потому что тогда ОПЕК может снизить квоты на добычу.

4. Думаю, что будет небольшое ослабление, скорее всего, курс составит 1,09−1,11. И это связано не с китайским фактором, а просто с тенденциями к ослаблению евро. Уже ясно, что в этом году «Брексит» будет, но дать точный прогноз о его влиянии пока не могу.

Егор Сусин, руководитель Центра разработки стратегий Газпромбанка:

Источник: Коммерсантъ

1. Укрепление рубля в декабре—начале января носило скорее локальный характер. В начале февраля давление на рубль может усилиться в связи с завершением налогового периода и высокими объемами покупок валюты Минфином. Но в целом февраль для рубля неплохой месяц по причине положительного сальдо текущего счета, что должно компенсировать негативные эффекты. В таких условиях я бы ждал небольшого ослабления рубля — до 62−62,5 руб./$.

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2. В начале прошлого года повышение НДС привело к ускорению роста потребительских цен, в этом году такого скачка не будет, что приведет к резкому замедлению инфляции до 2,3−2,4%.

Текущие месячные темпы роста потребительских цен не указывают на значимое ускорение инфляции.

3. Пока факторы слабого спроса и сезонного избытка предложения нефти на рынке превалируют, но сохраняются и ближневосточные риски, связанные с риском перебоев поставок. Если риски не реализуются, цена будет смещаться в район $55−60 за баррель нефти марки Brent.

4. Евро продолжает оставаться недооцененной валютой, что обусловлено мягкой денежно-кредитной политикой и выходом Великобритании из ЕС. Но пока нет поводов говорить о выходе евро из диапазона 1,1−1,15. В феврале курс может вернуться ближе к середине этого диапазона — 1,12 — на фоне ликвидации коротких позиций по валюте.

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