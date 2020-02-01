15:13 (мск), источник: Коммерсантъ
Экономический прогноз на февраль 2020 года
Что будет с рублем, долларом и нефтью.
Наступает февраль, и «Ъ» предлагает читателям экономический прогноз на месяц. Эксперты отвечают на вопросы, что случится с курсом доллара к рублю, как изменятся мировые цены на нефть, какой окажется инфляция и как поведут себя доллар и евро на мировом валютном рынке.
1. Каким будет курс рубля к доллару?
2. Какой будет инфляция?
3. Какими будут цены на нефть?
4. Каким будет курс евро к доллару?
Наталия Орлова, главный экономист Альфа-банка:
1. Я ожидала, что продолжится укрепление рубля. Но случилось непредвиденное — в Китае появился коронавирус, который может сильно смешать все карты. На мировых финансовых рынках началась нервозность, и если в ближайшие недели ситуация будет взята под контроль, курс может опуститься до 61 руб., а возможно, и ниже.
2. Инфляция составит 0,4, скорее всего. Первое, что будет оказывать влияние на показатели инфляции, — курс рубля, а он во многом будет зависеть от ситуации с коронавирусом. Курс — это первый фактор, и он может дать ускорение темпам роста цен, а второй фактор — заявленные бюджетные расходы и то, насколько быстро государство начнет воплощать в жизнь различные социальные льготы.
Это проинфляционные факторы, но это еще не факт, что они могут поднять уровень инфляции до
3. До появления коронавируса настрой рынков был оптимистичным, но произошла эта ситуация, и сразу подумалось о появлении «черного лебедя» — теории, рассматривающей труднопрогнозируемые и редкие события, которые имеют значительные последствия. Если все успокоится и ситуация будет быстро взята под контроль, то диапазон, скорее всего, составит $60−65 за баррель. А если будет оставаться нервозность и станет ясно, что Китаю придется дорого заплатить за это и возможно замедление китайской экономики, то нефть вполне может опуститься и до $55.
4. Из Европы сейчас приходит не самая благоприятная статистика, но ожидать
Василий Солодков, директор Банковского института НИУ ВШЭ:
1. Курс, скорее всего, не будет сильно отличаться от уровня конца января и составит 63−64 руб./$. Изменения возможны, если будет раскручиваться эпидемия в Китае, что может привести к снижению цен на энергоносители. Других серьезных факторов я не вижу.
2. Росстат сообщил нам о росте реальных доходов граждан на 0,8%, и если это верно, то 0,5% февраль к году добавит. Если рубль девальвируется, то это отразится на ценах, а рост доходов приведет к росту спроса населения на товары.
3. Опять же если эпидемия в Китае будет развиваться, то возможно падение цен на нефть даже до уровня $55−57 за баррель. Резкое снижение количества авиаперелетов сократит потребление авиакеросина.
4. Единственное, что может повлиять на евро/доллар, — это процесс импичмента президента Дональда Трампа, но положительное решение маловероятно, и курс
Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономике УК «Альфа-Капитал»:
1. Если исходить из чисто фундаментальных вещей и брать в расчет текущую динамику, то курс рубля должен немного укрепиться. И я бы тогда назвал коридор 61−62 руб./$. Но высоки риски, связанные с китайским фактором, когда ситуация может стать не очень предсказуемой. На коротком отрезке, пока не нормализуется ситуация с коронавирусом, это может оказать негативное влияние на рубль. И тогда коридор может быть 62−64 руб./$, а при совсем неблагоприятном развитии рубль вполне может уйти и выше 64.
2. Есть ощущение, что цифры будут ниже, чем в прошлом году, и составят 0,1−0,2%. В этом году ситуация более дефляционная, чем в прошлом. Так что, скорее всего, в базовом варианте нам стоит ждать замедления, но это при том, что не случится
3. Опять очень важно, какое влияние будет оказывать китайский фактор. Коридор может быть $54−60 за баррель. При неблагоприятных условиях можно ожидать существенного снижения в Китае потребления нефти транспортом, уменьшения туризма, сокращения всех перевозок, то есть может быть сокращение экономической активности в КНР. И тогда нефть может уйти к показателям $55 за баррель. Ниже, думаю, вряд ли она опустится, потому что тогда ОПЕК может снизить квоты на добычу.
4. Думаю, что будет небольшое ослабление, скорее всего, курс составит 1,09−1,11. И это связано не с китайским фактором, а просто с тенденциями к ослаблению евро. Уже ясно, что в этом году «Брексит» будет, но дать точный прогноз о его влиянии пока не могу.
Егор Сусин, руководитель Центра разработки стратегий Газпромбанка:
1. Укрепление рубля в декабре—начале января носило скорее локальный характер. В начале февраля давление на рубль может усилиться в связи с завершением налогового периода и высокими объемами покупок валюты Минфином. Но в целом февраль для рубля неплохой месяц по причине положительного сальдо текущего счета, что должно компенсировать негативные эффекты. В таких условиях я бы ждал небольшого ослабления рубля — до 62−62,5 руб./$.
2. В начале прошлого года повышение НДС привело к ускорению роста потребительских цен, в этом году такого скачка не будет, что приведет к резкому замедлению инфляции до 2,3−2,4%.
3. Пока факторы слабого спроса и сезонного избытка предложения нефти на рынке превалируют, но сохраняются и ближневосточные риски, связанные с риском перебоев поставок. Если риски не реализуются, цена будет смещаться в район $55−60 за баррель нефти марки Brent.
4. Евро продолжает оставаться недооцененной валютой, что обусловлено мягкой