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12:13 (мск), источник: Ведомости

Крупнейшие банки массово снизили ставки рублевых вкладов в конце января

Банкиры готовятся к очередному падению ключевой ставки.

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Источник: Е. Разумный / Ведомости

Набирает силу волна снижения ставок рублевых вкладов, которую в первые рабочие дни нового года запустили ведущие банки — Сбербанк, Альфа-банк, Россельхозбанк (РСХБ). Только за последнюю неделю ставки депозитов упали в пяти из 10 крупнейших банков по величине портфеля вкладов населения. Среди них лидеры рынка — Сбербанк и ВТБ, а также РСХБ, банк «ФК Открытие», Совкомбанк. Причем РСХБ и «ФК Открытие» снизили ставки повторно.

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А всего за январь проценты по рублевым депозитам уменьшили уже как минимум 21 из 30 крупнейших розничных банков, восемь из них входят в топ-10.

Как снизились ставки

В пятницу, 31 января, Сбербанк завершил прием своего самого выгодного промовклада новогоднего сезона 2020 г., после чего максимальная ставка его розничного депозита рухнула с 5,85 до 4,5% годовых. Ранее в январе Сбербанк снизил ставки вкладов базовой линейки на 0,1−0,25 процентного пункта (п. п.), в розничном сегменте с 2,95−4,65% до 2,7−4,5% в зависимости от суммы и срока вложений.

Также с 31 января РСХБ опустил рублевые ставки на 0,1−0,45 п. п., максимальный процент в рознице упал с 6,4 до 6% годовых (по вкладу на 4 года с выплатой процентов в конце срока).

Двумя днями ранее ВТБ уменьшил ставки в основной линейке розничных вкладов на 0,05−0,2 п. п. до 4,55% годовых (4,7% с учетом капитализации), но продлил до конца марта срок приема промовклада «Время роста», пока сохранив номинальные ставки 5,41−5,68%. Пресс-служба госбанка объяснила снижение ставок изменением конъюнктуры рынка.

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Банк «ФК Открытие» за последние 10 дней успел дважды снизить ставки основных депозитов — в общей сложности на 0,2−0,3 п. п., и довел максимальную ставку до 5,84%. Предправления «ФК Открытие» Михаил Задорнов в среду сообщил журналистам, что у банка избыток ликвидности. «Мы накопили больше клиентских средств, чем можем утилизировать», — сказал он.

Совкомбанк снизил ставки для всех сроков вложений на 0,3 п. п., максимальную — до 5,8% годовых (для тех, кто не платит картой «Халва», для пользователей карты — до 6,8%).

Также в январе Газпромбанк снизил доходность рублевых депозитов на 0,1−0,4 п. п. до 5,5% годовых, а Московский кредитный банк — на 0,1−0,3 п. п. до 6%.

Коррекция доходности рублевых вложений в крупнейших розничных банках в январе привела к снижению индикативного показателя стоимости привлечения средств населения — средней максимальной ставки топ-10 банков (рассчитывается ЦБ каждую декаду).

К 21 января она опустилась до 5,89% годовых (-0,12 п. п. с начала года).

Значение за третью декаду января пока не опубликовано, но, по оценке «Ведомостей», оно снизится примерно на 0,2 п. п.

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За пределами топ-10 банков на уходящей неделе ставки рублевых вкладов тем или иным образом уменьшили Московский индустриальный банк, «Хоум кредит», «Уралсиб» (повторно), МТС-банк. Ранее в январе так же поступили «Тинькофф банк», банк «Дом.рф», Ситибанк, «Санкт-Петербург» (отменил самый доходный, сезонный вклад), «Почта банк», банк «Возрождение», УБРиР, «Абсолют банк», «Зенит». В среднем снижение ставок в них составило 0,2−0,5 п. п.

Представители «Абсолют банка» и «Зенита» сообщили «Ведомостям», что готовятся к повторному понижению ставок вкладов в начале февраля.

Почему посыпались проценты

Банки снижают ставки рублевых вкладов для населения с весны прошлого года.

Банкиры не скрывали, что делать это их побуждало, прежде всего, падение ключевой ставки.

В 2019 г. ослабление инфляции заставило ЦБ поступательно снизить ее с 7,75% до 6,25%, последний раз это произошло в середине декабря.

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Нынешняя волна падения ставок связана с тем же, уверен гендиректор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев: «Очевидно, банки ожидают очередного снижения ключевой ставки на четверть процентного пункта уже на следующем заседании ЦБ». Ранее в январе о том же «Ведомостям» говорил главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников. Следующее заседание ЦБ по ключевой ставке намечено на ближайшую пятницу, 7 февраля. Многие аналитики ожидают, что на нем ЦБ снизит ставку еще на 0,25 п. п. до 6%.

«Другая причина падения ставок вкладов — начавшееся еще в IV квартале 2019 г. торможение потребительского кредитования и кредитования малого бизнеса, связанное с ужесточением регулирования. Именно эти сегменты фондируются в основном за счет довольно дорогих пассивов — вкладов физических лиц. Поэтому спрос банков на деньги населения снижается», — говорит Самиев.

На поведение банков влияет и конкуренция: участники рынка следят за действиями конкурентов и крупнейших игроков, признавали сами банкиры.

Ставки будущего

По мнению Самиева, падение ставок рублевых вкладов «точно продлится в течение двух ближайших месяцев».

А в дальнейшем все будет зависеть от цен на нефть, состояния в том числе мировой экономики, ситуации на валютном и фондовом рынках. Значительное ослабление рубля может ускорить инфляцию, затормозить падение или даже привести к повышению ключевой ставки и процентов по вкладам населения.

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Если резкого ухудшения экономических показателей или паники на рынках (например, из-за стремительного распространения коронавируса) не будет, в первом полугодии ЦБ плавно снизит ключевую ставку до 5,75%, полагают эксперты. Этому будет способствовать низкая инфляция: по прогнозу главного экономиста BCS Global Markets Владимира Тихомирова, она может достичь 2−2,5% в годовом исчислении в перспективе трех месяцев. По мнению главного аналитика Промсвязьбанка Дмитрия Монастыршина, при этом ставки вкладов упадут в среднем на 0,25−0,75 п. п. в зависимости от того, на сколько снизится ключевая ставка.

Начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом финанс» Георгий Ващенко прогнозирует в первом полугодии снижение средних ставок рублевых вкладов с 3,8−5,5% до 3−4,5% при условии снижения ключевой ставки до 6%.

Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках в этом году опустится ниже 5%, считает Задорнов.

Во втором полугодии Ващенко ждет повышения банковских ставок в пределах 1 п. п., которое будет связано с ростом инфляции. «Осенью ставки могут вернуться на нынешний уровень, если инфляция разгонится до 5% в годовом выражении, а курс доллара вырастет до 65−70 руб./$. Шоковый сценарий вызовет более резкий рост ставок», — поясняет он.

Людмила Коваль

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