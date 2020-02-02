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10:49 (мск), источник: Интерфакс

Неожиданно теплая погода в январе обвалила добычу Газпрома на 6%

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU — Добыча природного газа «Газпрома» в январе 2020 года снизилась на 6% — до 44,3 млрд кубометров (с 47,32 за январь 2019 года), свидетельствуют расчеты «Интерфакса» на основе оперативных данных ЦДУ ТЭК.

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Источник: Reuters

И, хотя этот показатель существенно ниже результатов января 2019, 2018 и 2017 года, он уверенно превосходит статистику января 2016 года (42,5 млрд куб. м) и 2015 года (42,52 млрд куб. м).

Главная причина такой динамики — неожиданно теплая погода, установившаяся на континенте.

В то время как «Газпром» ожидал, что в 2020 году январская погода в зоне Единой системы газоснабжения будет примерно на градус холоднее, чем годом раньше.

Погода в первом месяце нового года оказалась самой теплой как минимум за десятилетие. По данным «Системного оператора Единой энергетической системы», в январе 2020 года температура по ЕЭС России была примерно на целых 5 градусов выше, чем за последние три года.

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Неприятный сюрприз преподнес и экспорт: в январе 2020 он снижается (по расчетам «Интерфакса») до 13,3 млрд кубометров (с 17,55 млрд кубометров в январе 2019 года).

Поставки российского газа европейским клиентам на самом деле были выше — но бОльшая часть газа «Газпрома» в европейских ПХГ была продана Газпромбанку в конце прошлого года и сейчас расход газа из хранилищ не идет в зачет товарного экспорта.

В условиях неопределенности с украинским транзитом европейские покупатели (наравне с «Газпромом») максимизировали запасы в европейских хранилищах и до подписания транзитного контракта их почти не тратили. Сейчас Европа активно изымает газ из подземных хранилищ, невзирая даже на теплую погоду.

Избыток газа давит на цены на рынке, которые уже упали до летних уровней.

Цена газа на главной спотовой площадке Европы — голландской TTF в конце прошлой недели «проваливалась» до $110 за тысячу кубометров. При такой цене поставки на экспорт оказываются менее доходными, чем реализация газа на российском рынке. Правда, цены долгосрочных контрактов «Газпрома» всегда были несколько выше спота.

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