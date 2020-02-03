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00:44 (мск), источник: Ведомости

РЖД из-за коронавируса приостановила пассажирское сообщение с Китаем

Пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем с 3 февраля временно прекращено из-за вспышки коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении «Российских железных дорог» (РЖД).

Коронавирус 2019-nCoVпо данным JHU CSSE на 11:43 MSK, 02.02
14 549Инфицировано
305Скончалось
340Выздоровело
Источник: РИА "Новости"

«С 00:00 мск 3 февраля 2020 года пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем временно осуществляться не будет», — говорится в сообщении. Приостановка связана с выполнением указаний главного государственного санитарного врача по железнодорожному транспорту Российской Федерации.

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«Неиспользованные проездные документы в отмененные поезда и беспересадочные вагоны, оформленные в российских пунктах продаж, пассажиры могут вернуть без удержания сборов и плат», — сообщили в РЖД.

С 3 февраля отменяются поезда № ¾ Пекин — Москва формирования «Китайских железных дорог», поезд № 320/20−19/319 Чита — Забайкальск — Пекин, беспересадочные вагоны Москва — Пекин, курсирующие в составах поездов № 2/1, № 320/319 и № 20/19. «Беспересадочные вагоны Москва — Пекин, отправившиеся из Москвы 1 февраля, проследуют до Забайкальска», — уточняется в сообщении РЖД. Движение поездов № 402/401 Суйфэньхэ — Гродеково формирования «Китайских железных дорог» и беспересадочной группы вагонов формирования «Федеральной пассажирской компании» сообщением Чита — Маньчжурия было приостановлено ранее.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавирусной инфекции в Китае чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число зараженных коронавирусом 2019-nCoV в КНР превысило 14 тыс. человек, более 300 умерли. Заболевание началось в крупном городе Ухане в конце декабря, оно выявлено еще в 23 странах, в том числе России. Коронавирус вызывает пневмонию.

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