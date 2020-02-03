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13:17 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

У граждан накопились пенсионные нарушения

НПФ ищут способ упростить восстановление прав пострадавших от мошенников.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Восстановление прав граждан, пострадавших от мошеннического перевода их пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные фонды (НПФ), хотят упростить. Пока официальные предложения представителей фондов касаются судебных процедур. Но суды по подобным вопросам сложны и затратны для граждан, так что на рынке появилась идея о досудебных решениях с использованием финомбудсмена. Для этого потребуется внести серьезные поправки в законодательство.

Процедуру оспаривания гражданами неправомерных переводов пенсионных накоплений от одного страховщика к другому, ставших масштабной проблемой российской пенсионной системы, могут упростить. Национальная ассоциация НПФ (НАПФ) направила в конце прошлого года письмо на имя зампреда ЦБ Владимира Чистюхина («Ъ» ознакомился с письмом, регулятор подтвердил его получение), предложив для «равных условий по защите прав как гражданина, так и НПФ» создать механизм оценки подлинности подписи застрахованного лица на договоре об ОПС уже во время рассмотрения обращений жертв фальсификации документов ЦБ.

От перевода пенсионных накоплений без ведома граждан только за последние годы могли пострадать сотни тысяч человек. В подавляющем большинстве случаев в результате досрочных переходов россияне теряли накопленный инвестдоход. В прошлом году неправомерные переводы стали причиной проверок НПФ по поручению Генпрокуратуры.
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В настоящее время, чтобы средства гражданина вернулись в фонд, из которого он по своему желанию не уходил, суд должен признать договор об ОПС недействительным. НАПФ не предлагает изменить эту процедуру. По мнению пенсионного лоббиста, независимая почерковедческая экспертиза позволит застрахованному лицу «в максимально короткий срок в судебном порядке восстановить свои нарушенные права». Таким образом будут минимизированы риски финансовых потерь гражданина, «обусловленные в том числе длительным сроком судебной процедуры по признанию договора об ОПС недействительным».

Вместе с тем процедура восстановления прав застрахованных лиц через суд сложна, и, по определению экспертов, лишь «единицы доходят до конца судебного пути». Об этом свидетельствуют и данные Пенсионного фонда России (ПФР), который с 2016 по 2019 год восстановил потерянный инвестдоход по решению суда о недействительности договора ОПС лишь 165 гражданам. При этом, согласно статистике регулятора, за девять месяцев 2019 года только в ЦБ от граждан поступило свыше 1,7 тыс. жалоб на неправомерный перевод пенсионных накоплений, а в 2018 году таких обращений было 2 тыс.

Факты незаконного перевода пенсионных накоплений из ПФР, нецелевое использование должны получить правовую оценку, в том числе уголовную.
Александр Буксман
первый замгенпрокурора, 30 июля 2019 года
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О необходимости механизма досудебного урегулирования вопросов о неправомерном переводе пенсионных накоплений говорил ранее источник «Ъ», близкий к ПФР. По его словам, можно было бы использовать механизм финуполномоченного, в сферу ответственности которого НПФ попадают с 2021 года. Возможна разработка специального порядка досудебного урегулирования подобных споров у финомбудсмена, соглашаются и в «ВТБ Пенсионном фонде». «Такие споры не относятся к компетенции финуполномоченного, поскольку мы рассматриваем только имущественные претензии, а здесь имеет место мошенничество при переводе гражданина из одного фонда в другой», — заявил «Ъ» главный финуполномоченный Юрий Воронин, ссылаясь на нормы закона. По его словам, для определения состава мошенничества требуются вполне конкретные следственные, а потом и судебные действия, таким образом, «наделение компетенцией по такого рода делам прежде всего требует изменения базового закона, а по сути — наличия специальных компетенций для расследования таких случаев». К тому же, согласно Гражданскому кодексу, «спор о признании договора с новым НПФ оспоримой сделкой может быть рассмотрен исключительно судом», отметили в ЦБ.

Впрочем, как указывает представитель регулятора, «говорить о наделении финомбудсмена дополнительными функциями можно будет после того, как в периметре его деятельности окажутся все предусмотренные законодательством сегменты финансового рынка». «С точки зрения восстановления общественной справедливости и серьезного общественного резонанса, что касается возможности возврата денег неправомерно переведенных граждан, в принципиальном плане финуполномоченный мог бы выносить такие решения вместо судов», — говорит господин Воронин, отмечая, что это облегчит и ускорит процедуру возврата денег.

Илья Усов

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