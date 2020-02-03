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02:53 (мск), источник: Интерфакс

Вице-премьер Хуснуллин назвал проблемы, препятствующие росту ввода жилья

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU — Ввод жилья в Российской Федерации по итогам минувшего года значительно вырос по сравнению с тремя предыдущими годами, но чтобы обеспечить такой рост, необходимо решить ряд непростых сопутствующих задач, заявил курирующий строительную отрасль заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в интервью «Российской газете».

Источник: РИА "Новости"

«Радует, что ввод жилья уже растет: в частности, по итогам 2019 года сдано 80,3 миллиона квадратных метров, что больше, чем сдавалось в последние три года. Но надо понимать, что чудес не бывает. И для того, чтобы обеспечить такой рост, надо решить целый ряд непростых задач», — сказал Хуснуллин.

Перечисляя задачи, которые необходимо решить, вице-премьер уточнил, что это, «во-первых, финансовый вопрос».

«Дело в том, что эта работа совпала с переходом на эскроу-счета, цель которых — борьба с недобросовестными застройщиками, по их вине множилось число обманутых дольщиков. Чтобы остановить этот процесс, деньги от покупателей жилья идут не напрямую фирмам, а через банки. Понятно, что банки за управление ими закладывают свою маржу, в итоге метр становится дороже, и платит за это покупатель», — пояснил Хуснуллин.

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Он напомнил, что «чем выше цена “квадрата”, тем меньше людей могут позволить купить себе новую квартиру — им же нужно еще как-то жить», поэтому «денег на долевое строительство стало поступать меньше», а это значит, что «надо работать с банками, чтобы они снижали цены на ипотеку».

«Во-вторых, есть проблема с землей под новостройки — в одних регионах она вся в частной собственности, в других — свободных площадок нет. Надо находить их. В-третьих, готовых разрешений на строительство имеется всего на 103 миллиона квадратных метров, а для того, чтобы строить в год 120 миллионов квадратных метров, надо иметь их вдвое больше, то есть на строительство 240 миллионов квадратных метров. Для того чтобы получить их, требуется преодолеть множество административных барьеров», — заявил вице-премьер, отметив, что «каждый барьер — потеря времени», в то время как в строительстве «скорость прямо влияет на экономику».

Он заверил, что всегда делает «все для того, чтобы строить быстрее».

Хуснуллин добавил, что «прежде чем сказать, что мы что-то поменяем в целом по стране, я должен взвесить ситуацию, доложить правительству, в команде которого работаю, и только после этого делать выводы».

Пока же точно знаю, что на имеющиеся в нацпроектах деньги, а они большие, эти проблемы решать можно. Главное, настроить работу так, чтобы эти средства дошли до людей.
Марат Хуснуллин
зампред правительства РФ

21 января Хуснуллин указом президента РФ Владимира Путина был назначен вице-премьером нового российского правительства. После назначения он заявил, что московскую программу реновации нужно расширить на все регионы.

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