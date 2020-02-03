НАПКА: долги россиян за десятилетие выросли в шесть раз

«На текущий момент на одного экономически активного жителя приходится в среднем 18−20 тысяч рублей просроченного долга, что соизмеримо с одной среднемесячной зарплатой (66% от средней зарплаты). За 10 лет данный показатель вырос в шесть раз — на начало 2010 года каждый экономически активный житель имел не более 3 тысяч рублей просроченного долга, или 15% от средней зарплаты», — отметили они.
При этом доля и объем просроченных долгов в целом по стране за прошлый год снизились, указали аналитики. Так, по итогам года портфель «плохой» задолженности россиян перед банками немного уменьшился — до 740−750 миллиардов рублей против 757,5 миллиарда рублей годом ранее. Данный фактор в совокупности с ростом портфеля розничных кредитов привел к тому, что доля «просрочки» по ссудам за 2019 год существенно сократилась — до 4−4,2% с 5%.
Однако уже в текущем году впервые за два года «плохие» долги могут показать положительную динамику, хотя темпы роста просроченной задолженности и будут лежать в рамках ожидаемых и не приведут к серьезным последствиям, уверены в НАПКА.
Гендиректор финансового маркетплейса «Юником24» Юрий Кудряков согласился, что риск роста просроченной задолженности по банковскому сектору существует. «Если доля заемщиков с высокой долговой нагрузкой свыше 40% будет расти, то, к сожалению, риск роста просроченной задолженности будет как никогда актуален», — заявил он, добавив, что в настоящее время ситуацию удерживает по-прежнему жесткая кредитная политика банков, что и позволяет сохранять розничный портфель на достаточно хорошем уровне по качеству.
При этом рост просроченной задолженности объясняется высокой потребностью россиян в заемных средствах.
«К сожалению, сделать крупные, но необходимые покупки без использования кредитных средств как минимум 50% экономически активного населения не представляется возможным», — заключил он.