16:59 (мск), источник: Ведомости
Правительство из-за коронавируса перенесет сроки инвестфорума в Сочи
Мишустин распорядился компенсировать организаторам форума понесенные ими расходы.
Правительство перенесет сроки проведения инвестиционного форума в Сочи
Мишустин заявил, что форум нужно не отменить, а перенести на более поздние сроки. Также он поручил Чернышенко и министру финансов Антону Силуанову обсудить вопрос компенсации расходов, понесенных организаторами форума. Инвестиционный форум в Сочи проходит с 2002 г. В этом году он был запланирован на
«Премьер сказал о переносе, а не об отмене, даты прорабатываются», — заявил «Ведомостям» представитель премьера.
О возможной отмене форума 30 января «Ведомостям» рассказал сотрудник компании — участницы форума. Он утверждал, что информацию об отмене мероприятия подтвердили в Минэкономразвития и «Росконгрессе».
Власти Китая в конце декабря объявили о вспышке пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, в китайском городе Ухане. По последним данным госкомиссии по здравоохранению Китая, в стране коронавирусом нового типа заразилось более 17 000 человек, свыше 360 скончались.
Случаи заболевания коронавирусом также зафиксированы более чем в 20 странах — Австралии, Вьетнаме, Германии, Канаде, Корее, Камбодже, Малайзии, Непале, Таиланде, Сингапуре, США, Франции,
Ирина Чевтаева