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16:59 (мск), источник: Ведомости

Правительство из-за коронавируса перенесет сроки инвестфорума в Сочи

Мишустин распорядился компенсировать организаторам форума понесенные ими расходы.

Коронавирус 2019-nCoVпо данным JHU CSSE на 09:33 MSK, 03.02
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Правительство перенесет сроки проведения инвестиционного форума в Сочи из-за угрозы распространения коронавируса. С предложением отменить в этом году форум к премьеру Михаилу Мишустину обратились его заместители Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко. По словам Чернышенко, из 4000 зарегистрированных участников около 500 — иностранцы, из которых половина приходится на страны, в которых официально зарегистрированы случаи заражения коронавирусом.

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Мишустин заявил, что форум нужно не отменить, а перенести на более поздние сроки. Также он поручил Чернышенко и министру финансов Антону Силуанову обсудить вопрос компенсации расходов, понесенных организаторами форума. Инвестиционный форум в Сочи проходит с 2002 г. В этом году он был запланирован на 12—14 февраля. Организатором форума является «Росконгресс», а среди спонсоров — ВТБ, Сбербанк, ВЭБ, «Газпром», «Россети» и «Аэрофлот».

«Премьер сказал о переносе, а не об отмене, даты прорабатываются», — заявил «Ведомостям» представитель премьера.

О возможной отмене форума 30 января «Ведомостям» рассказал сотрудник компании — участницы форума. Он утверждал, что информацию об отмене мероприятия подтвердили в Минэкономразвития и «Росконгрессе». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 31 января не исключил переноса форума на более поздний срок. Окончательное решение по этому вопросу примет правительство, говорил он.

Власти Китая в конце декабря объявили о вспышке пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, в китайском городе Ухане. По последним данным госкомиссии по здравоохранению Китая, в стране коронавирусом нового типа заразилось более 17 000 человек, свыше 360 скончались.

Случаи заболевания коронавирусом также зафиксированы более чем в 20 странах — Австралии, Вьетнаме, Германии, Канаде, Корее, Камбодже, Малайзии, Непале, Таиланде, Сингапуре, США, Франции, Шри-Ланке, Японии, на Филиппинах, в Индии, Италии, Финляндии и ОАЭ. 31 января вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о первых заболевших коронавирусом в России. Вирус был обнаружен у двух граждан Китая, прибывших в Забайкалье и Тюменскую область. Больные были доставлены в инфекционную больницу. Заболевание протекает у них в легкой форме. Контактировавшие с ними лица также госпитализированы.

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