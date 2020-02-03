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12:50 (мск), источник: Lenta.Ru

Рублю предсказали непрерывное падение

В течение ближайших двух лет рубль ожидает непрерывное падение. Аналитики Nordea Bank, крупнейшего в Северной Европе, предсказали, что к концу 2020 года за евро станут давать 71 рубль, а в 2021-м — 80 рублей, пишет РИА Новости.

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В финансовой организации считают, что американская экономическая политика останется слишком непредсказуемой, что заставит инвесторов выходить из рискованных активов.

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Как отмечается в «Обновленном прогнозе курса рубля» от Nordea, в первом квартале российская валюта, напротив, будет расти. В апреле доллар может подешеветь до 60,5 рубля, а евро — до 65,9 рубля. Этому поспособствует и тот факт, что начало года традиционно самый благополучный период из-за роста экспортных доходов.

Проблемы начнутся со второго квартала, когда президентская кампания в США начнет набирать обороты, а Федеральная резервная система может сократить скупки активов. Вероятно, что протекционизм останется основным инструментом американской торговой политики, это снизит спрос на инвестиции в Россию и другие развивающиеся рынки.

На 3 февраля Центробанк России установил курс доллара на уровне 63,1385 рубля, а евро 69,4151 рубля. С начала торгов на Московской бирже российская валюта потеряла около 60 копеек.

В конце 2019 года Bloomberg назвал Россию и российские компании самым выгодным направлением для вложений в 2019 году. Следом за ними оказались греческие и украинские активы.

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