13:22 (мск), источник: Ведомости
Китайский фондовый рынок рухнул из-за коронавируса
Местные инвесторы потеряли более $350 млрд после возобновления торгов.
Китайские биржи 3 февраля возобновили работу после продолжительных новогодних каникул.
Обвал произошел, несмотря на попытки китайских властей воспрепятствовать этому. Народный банк Китая (НБК) влил в финансовую систему 1,2 трлн юаней ($173,8 млрд) посредством операций обратного репо. Также он снизил ставки по 7- и 14-дневным операциям обратного репо на 0,1 процентного пункта до 2,4% и 2,55%, соответственно. Кроме того, были признаки, что китайские институциональные инвесторы скупали акции с целью поддержать их котировки, рассказал FT один из шанхайских трейдеров.
Нацбанк Китая «сделал свою часть работы», чтобы ограничить хаос на рынке, отметила экономист ING Айрис Пан. По ее мнению, теперь ключевым фактором будет, как долго продлится вспышка вируса.
В прошлом году рост ВВП и так составил 6,1%, что стало худшим результатом с 1990 г. Несмотря на начало биржевых торгов, многие китайские компании не возобновили работу или просят своих сотрудников работать из дома. В провинции Хубэй, где началась эпидемия, люди вернутся на работу не раньше 13 февраля, пишет Reuters. По оценкам экономиста Citigroup
«Пока распространение эпидемии не удастся остановить, [китайский] фондовый рынок будет будет в подвешенном состоянии — слишком поздно продавать, слишком рано покупать», — цитирует The Wall Street Journal слова стратега Jefferies Шона Дарби.
Последний раз торги в материковом Китае проводились 23 января. На тот момент число жертв вируса составляло только 17 человек. Но с тех пор вирус распространился в десятки других стран. Сейчас только в Китае подтверждено уже 17 205 случаев заболевания, от него умерли 361 человек. Для сравнения:
На других азиатских рынках, где не было такого длительного перерыва в торгах, ситуация в понедельник была более спокойной. Японский индекс Nikkei 225 опустился на 1%, а гонконгский Hang Seng вырос на 0,17%. Торги в Москве начались с роста котировок. К 12.20 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,1%, индекс РТС — на 0,2%.
Алексей Невельский