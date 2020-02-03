Минус три за месяц. Рубль упал ниже 64 за доллар

Центробанк установил на 4 февраля курс доллара на уровне 63,9 рубля. Это на 77 копеек выше предыдущего показателя. Курс евро составляет 70,79 рубля — прирост составил 1,2 рубля.
Рубль снижается из-за дешевеющей нефти на фоне вспышки коронавируса. Стоимость апрельского фьючерса на нефть Brent снизилась на 1,1% — до $56 за баррель. С начала 2020 года Brent потеряла 12% цены.
Ранее сообщалось, что из-за вспышки коронавируса обвалились индексы китайских бирж, фондовые и сырьевые рынки. Индексы на биржах в Шанхае и Шэньчжане упали на 8,13% и 8,40% соответственно. Медь подешевела на 11,7%, никель — на 8,7%, алюминий — на 4,6%.
В течение ближайших двух лет рубль ожидает непрерывное падение, считают аналитики Nordea Bank. По их прогнозам, к концу 2020 года за евро станут давать 71 рубль, а в 2021-м — 80 рублей.