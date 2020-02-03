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13:27 (мск), источник: Секрет Фирмы

Минус три за месяц. Рубль упал ниже 64 за доллар

Курс доллара впервые с 4 декабря 2019 года превысил 64 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи. На пике он составлял 64,02 рубля, но позже снизился до 63,95 рубля. Евро по сравнению с пятницей подешевело на 17 копеек — до 70,71 рубля.

ЦБ: $ 63.9091   +0.77 € 70.7921   +1.19 ММВБ: $ 63.8850   -0.03 € 70.7000   -0.18
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Источник: Reuters
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Центробанк установил на 4 февраля курс доллара на уровне 63,9 рубля. Это на 77 копеек выше предыдущего показателя. Курс евро составляет 70,79 рубля — прирост составил 1,2 рубля.

Рубль снижается из-за дешевеющей нефти на фоне вспышки коронавируса. Стоимость апрельского фьючерса на нефть Brent снизилась на 1,1% — до $56 за баррель. С начала 2020 года Brent потеряла 12% цены.

Ранее сообщалось, что из-за вспышки коронавируса обвалились индексы китайских бирж, фондовые и сырьевые рынки. Индексы на биржах в Шанхае и Шэньчжане упали на 8,13% и 8,40% соответственно. Медь подешевела на 11,7%, никель — на 8,7%, алюминий — на 4,6%.

В течение ближайших двух лет рубль ожидает непрерывное падение, считают аналитики Nordea Bank. По их прогнозам, к концу 2020 года за евро станут давать 71 рубль, а в 2021-м — 80 рублей.

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