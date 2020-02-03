14:59 (мск), источник: Ведомости
Гильотиной отсекли часть российских актов
Правительство отменило необоснованный контроль в сфере аккредитации.
Правительство отменило необоснованные обязательные требования для тех, кто зарегистрирован в национальной системе аккредитации. Это первое решение по обязательным требованиям постсоветского периода. Соответствующие постановление опубликовано на портале правовой информации.
Реформа предполагает, что с 2021 г. в России заработает обновленное
Минэкономразвития совместно с Росаккредитацией подготовило еще один документ. По нему со следующего года перестанут действовать 11 постановлений правительства и почти 70 ведомственных актов российского периода. Среди них — требования проведения негосударственной экспертизы проектной документации и правила проведения сертификации с 1993 по 2003 гг., которые были приняты еще для закона 1993 г.
К тому времени, когда все отмененные этим постановлением акты перестанут действовать, чиновникам нужно разработать и согласовать новое нормативное регулирование. На это остается около полугода, передал через представителя замминистра экономического развития, руководитель Росаккредитации Алексей Херсонцев. Проект обновленных правил уже подготовлен, в 2019 г. отраслевая рабочая группа его одобрила, отметил он: обновятся критерии аккредитации и требования к отчетности аккредитованных лиц, появятся единые правила формирования реестра сертификатов соответствия и др. Регулирование, которое заработает с нового года, важнее отмененного, признает Херсонцев.
О последнем неоднократно говорили и предприниматели. Бизнес больше волнует, что останется, а не то, что отменят, подчеркивал член президиума «Опоры России» Алексей Небольсин. Особенно проблемные — нормы последнего десятилетия, соглашался президент группы компаний «Диана» Дмитрий Несветов.
Например, обновленную версию СанПиНа для общепита они обсуждают уже год. Текущие нормы глубоко архаичны, жаловался владелец сети ресторанов «Мясо & рыба» Сергей Миронов. Их писали в первой половины прошлого века. Роспотребнадзор представлял несколько вариантов, как СанПиН можно обновить, но их критиковали ведомства и предприниматели. Сохраняются требования к процессу приготовления, а не к еде в тарелке, подчеркивали они. А некоторые нормы и вовсе ужесточаются: например, появилось требование оформлять общий зал в общепите поверхностями, которые можно протирать и дезинфицировать. В конце 2019 г. Роспотребнадзор в очередной раз обещал скорректировать проект, но в последней доработанной версии обновлений было не много. Надеждам рестораторов на уступки со стороны Роспотребнадзора пока не суждено сбыться, отмечал тогда президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров.
Международный бизнес готов инвестировать и приходить с проектами в российскую экономику, заявлял помощник президента Максим Орешкин в интервью каналу «Россия 24». А среди факторов, которые помогут инвестиционную активность повысить он назвал в том числе и «регуляторную гильотину». Пока же инвестиции растут медленно -за январь — сентябрь 2019 г. только на 0,6%.
Анна Червонная