Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
В Ухане за 10 дней построили больницу на тысячу пациентовЕе начали возводить 23 января
Фоторепортажи
20Австралия восстанавливается после смертоносных пожаров
18Юбилей Дмитрия Маликова
14:59 (мск), источник: Ведомости

Гильотиной отсекли часть российских актов

Правительство отменило необоснованный контроль в сфере аккредитации.

Источник: Евгений Разумный / Ведомости

Правительство отменило необоснованные обязательные требования для тех, кто зарегистрирован в национальной системе аккредитации. Это первое решение по обязательным требованиям постсоветского периода. Соответствующие постановление опубликовано на портале правовой информации.

Пересмотр правил контроля за бизнесом и отмену необоснованных назвали «регуляторной гильотиной».

Реформа предполагает, что с 2021 г. в России заработает обновленное контрольно-надзорное регулирование. Пока чиновникам окончательно отменить удалось более 1200 устаревших правительственных актов РСФСР, которые перестанут действовать с 2020 г. Такое постановление подписал в начале января замруководителя Совбеза, бывший премьер-министр Дмитрий Медведев.

Новость
Гильотина для мигрантов: в РФ хотят отменить плановые проверки гастарбайтеров

Минэкономразвития совместно с Росаккредитацией подготовило еще один документ. По нему со следующего года перестанут действовать 11 постановлений правительства и почти 70 ведомственных актов российского периода. Среди них — требования проведения негосударственной экспертизы проектной документации и правила проведения сертификации с 1993 по 2003 гг., которые были приняты еще для закона 1993 г.

К тому времени, когда все отмененные этим постановлением акты перестанут действовать, чиновникам нужно разработать и согласовать новое нормативное регулирование. На это остается около полугода, передал через представителя замминистра экономического развития, руководитель Росаккредитации Алексей Херсонцев. Проект обновленных правил уже подготовлен, в 2019 г. отраслевая рабочая группа его одобрила, отметил он: обновятся критерии аккредитации и требования к отчетности аккредитованных лиц, появятся единые правила формирования реестра сертификатов соответствия и др. Регулирование, которое заработает с нового года, важнее отмененного, признает Херсонцев.

О последнем неоднократно говорили и предприниматели. Бизнес больше волнует, что останется, а не то, что отменят, подчеркивал член президиума «Опоры России» Алексей Небольсин. Особенно проблемные — нормы последнего десятилетия, соглашался президент группы компаний «Диана» Дмитрий Несветов.

Но не во все сферах бизнес и чиновники могут найти компромисс.
Новость
Основной массив устаревших советских актов отменят с 1 февраля

Например, обновленную версию СанПиНа для общепита они обсуждают уже год. Текущие нормы глубоко архаичны, жаловался владелец сети ресторанов «Мясо & рыба» Сергей Миронов. Их писали в первой половины прошлого века. Роспотребнадзор представлял несколько вариантов, как СанПиН можно обновить, но их критиковали ведомства и предприниматели. Сохраняются требования к процессу приготовления, а не к еде в тарелке, подчеркивали они. А некоторые нормы и вовсе ужесточаются: например, появилось требование оформлять общий зал в общепите поверхностями, которые можно протирать и дезинфицировать. В конце 2019 г. Роспотребнадзор в очередной раз обещал скорректировать проект, но в последней доработанной версии обновлений было не много. Надеждам рестораторов на уступки со стороны Роспотребнадзора пока не суждено сбыться, отмечал тогда президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров.

Чиновники полагают, что реформа все же поможет улучшить условия для ведения бизнеса в России.

Международный бизнес готов инвестировать и приходить с проектами в российскую экономику, заявлял помощник президента Максим Орешкин в интервью каналу «Россия 24». А среди факторов, которые помогут инвестиционную активность повысить он назвал в том числе и «регуляторную гильотину». Пока же инвестиции растут медленно -за январь — сентябрь 2019 г. только на 0,6%.

Анна Червонная

 WSJ: Саудовская Аравия призывает сильно снизить нефтедобычу
«Гринпис» назвал российские объекты ЮНЕСКО под угрозой уничтожения
Песков прокомментировал идею об упоминании Бога в Конституции
Издевавшийся над Шамсутдиновым солдат отказался от показаний
Допинг-проба российского чемпиона дала положительный результат
Стало известно о гибели в Сирии четырех бойцов спецназа ФСБ
В Ухане построили больницу за 10 дней (фото, видео)
В Кремле ответили на заявление Эрдогана об «аннексии» Крыма
Аналитики предрекли падение рубля
Здоровье
В России выявили двух первых больных коронавирусом Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Hi-Tech
4 вредных привычки, от которых давно пора избавиться Они напрямую касаются вашей безопасности
Горячие темы на Авто
Кто сильнее - природа или человек? 271
Другие страны 229
С Праздником! 157
Увеличение штрафов за нарушения ПДД 126
Кино
Ни один из уже отснятых эпизодов «Сватов 7» не будет показан Создатели начали работу над седьмым сезоном сериала с нуля
Новости партнеров
Как Наталья Сенчукова выглядела в начале 90-х. Фото
Новый фильм про Великую Отечественную войну возмутил всех россиян
Почему Петросян отказался от роли Шурика
Этой ролью дочь Бодрова-младшего доказала, что отец мог бы ей гордиться
Дети
Милла Йовович стала мамой в третий раз У актрисы родилась дочь (фото)
Леди
BAFTA 2020: Йоханссон в перьях, Терон в гофре, Боня в смокинге Звезды выбрали для красной дорожки роскошные наряды.
Новости партнеров
"Восставшая из мертвых" рассказала, что находится по ту сторону жизни
"Восставшая из мертвых" рассказала, что находится по ту сторону жизни
"Восставшая из мертвых" рассказала, что находится по ту сторону жизни
"Восставшая из мертвых" рассказала, что находится по ту сторону жизни
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь