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17:31 (мск), источник: РИА Новости

Росстат оценил рост российской экономики в 2019 году

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. ВВП РФ по итогам 2019 года, по первой оценке, вырос на 1,3% и достиг 109,4 триллиона рублей, сообщает Росстат.

Источник: РИА Новости

«Объем ВВП России за 2019 год, по первой оценке, составил в текущих ценах 109 361,5 миллиарда рублей. Индекс физического объема ВВП относительно 2018 года составил 101,3%. Индекс-дефлятор ВВП за 2019 год по отношению к ценам 2018 года составил 103,4%», — говорится в сообщении.

Официальный прогноз Минэкономразвития предполагал рост российской экономики по итогам 2019 года как раз на 1,3%. Вместе с тем в конце января министерство оценило его в 1,4%.

По оценке Росстата, максимальный рост валового внутреннего продукта в 2019 году наблюдался в финансовой и страховой деятельности (9,7% по сравнению с прошлым годом). Индекс физического объема ВВП в деятельности гостиниц и предприятий общественного питания составил 3,2%, в добыче полезных ископаемых — 2,7%, в транспортировке и хранении — 2,1%.

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Как сообщил журналистам на брифинге глава Росстата Павел Малков, самое большое влияние на рост физического объема ВВП в 2019 году оказало увеличение добавленной стоимости добывающий производств (рост на 2,7%) и обрабатывающих производств (на 1,6%).

«В добывающих отраслях высокие темпы показали предприятия по добыче природного газа и газового конденсата — на 10,6%, добыча руд и цветных металлов — плюс 9,2%. Заметный рост в обрабатывающей промышленности есть в производстве пищевых продуктов, напитков, табачных изделий, химических веществ и химических продуктов — на уровне 2,7%, готовых металлические изделий — на 8,7%, лекарственных средств — на 18,6%», — сообщил Малков. Снижение физического объема добавленной стоимости, по его словам, произошло в операциях с недвижимым имуществом — на 0,6% — за счет сдачи в аренду нежилой недвижимости.

Доля расходов на конечное потребление в структуре ВВП по итогам 2019 года составила 69,3%, доля валового накопления — 23%, чистого экспорта — 7,7%.

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