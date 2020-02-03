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20:24 (мск), источник: RNS

Почему «Газпром» сократил транзит через Украину в три раза

Транзит российского газа через Украину снизился в январе 2020 года в три раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 2,548 млрд кубометров, следует из данных «Нафтогаза Украины».

Источник: AP 2020

Сейчас перед «Газпромом» стоит выбор: либо он качает через Украину объемы, прописанные в контракте, а в годовом исчислении это будет 65 млрд кубов, либо он выбирает газ из подземных хранилищ в Европе.

Дело в том, что в 2019 году все готовились к худшему сценарию, а это прекращение транзита через Украину, и «Газпром» закачал много газа в подземные хранилища в Европе, чтобы оттуда его доставать и поставлять потребителям.

Если этот газ сейчас не потреблять, то «Газпром» будет платить за хранение, и получится так, что весь 2020 год в Европе будет очень много газа, а спрос на фоне теплой зимы и так не растет.

То есть «Газпром» предпочел меньше транспортировать газ через Украину, и таким образом сократить объемы газа в подземных хранилищах в Европе.

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При таком сценарии «Газпром» будет меньше платить за хранение, а Украина в этом плане не пострадает, потому что в новом контракте есть условие «качай или плати», поэтому даже если «Газпром» не прокачивает газ, он все равно заплатит за эту услугу. Да, «Газпром» в этом плане теряет, он качает меньше, но платит за полный объем.

Тем не менее «Газпром» выбрал такую стратегию, чтобы сократить объемы газа в подземных хранилищах в Европе, которые вообще были на рекордно высоком уровне. К тому же сейчас очень теплая зима, соответственно, чем больше будет переизбытка газа на европейском рынке в течение 2020 года, тем ниже будет его цена.

Весь 2020 год «Газпром» будет продавать мало газа и еще и цены упадут. Поэтому он пытается сделать так, чтобы не было сильного переизбытка газа в Европе и не допустить сильного падения цен.

Игорь Юшков

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20 декабря 2019© Ньюстюб
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