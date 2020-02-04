12:58 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Коронавирусу заказан воздушный путь
«Уральские авиалинии» в Китае не взяли на борт иностранцев.
После конфликтов с отказом Москвы разрешить промежуточную посадку германскому самолету из Уханя (эпицентра распространения коронавируса), а также выдворения из Израиля прилетевших из Китая 35 человек в центре скандала оказались «Уральские авиалинии». В китайском аэропорту
Группу граждан стран СНГ не пустили в понедельник на рейс U6764 авиакомпании «Уральские авиалинии», который вылетал в Екатеринбург из международного аэропорта
1 февраля похожий скандал возник вокруг самолета немецкого Бундесвера с эвакуированными из Китая гражданами ФРГ: воздушному судну из Уханя российская сторона отказала в промежуточной посадке в Москве, сославшись на «недостаточную пропускную способность в московском аэропорту».
Впрочем, представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер сказал, что власти Германии не видят в решении Москвы политической подоплеки. В субботу же сотрудники Управления регистрации населения и миграции при МВД Израиля задержали в аэропорту им.
«Ъ» пообщался с родственницей одного из семи таджикских студентов, которым не удалось в понедельник покинуть Китай рейсом «Уральских авиалиний». Он приобрел билет (копия есть у «Ъ») 30 января. Деньги за него молодому человеку после долгих разбирательств в аэропорту вернули. В «Уральских авиалиниях» «Ъ» не прокомментировали ситуацию. По решению оперативного штаба по борьбе с коронавирусом под руководством
Напомним, 30 января авиасообщение с Китаем прекратила Италия, 3 февраля — власти ОАЭ, сделав исключение для Пекина, 5 февраля запрет введет Турция, с 9 февраля планирует прекратить авиасообщение Чехия. Ряд авиакомпаний также ограничили или отказались от рейсов в Китай: Lufthansa, British Airways, Air France, Finnair, El Al, Air Canada, United Airlines. При этом в понедельник власти Пакистана отменили запрет авиасообщения с Китаем, введенный 1 февраля
«Чудовищной» назвала ситуацию с недопуском граждан СНГ на рейс «Уральских авиалиний» председатель комитета «Гражданское содействие», член совета правозащитного центра «Мемориал» Светлана Ганнушкина, отметив, что «места в самолете были, так как у каждого пассажира были билеты»: «При этом частично здесь речь идет о тех, кто работал в Китае, однако до этого эти же люди работали в России». «Кроме того, Таджикистан — единственная страна, с которой у нас договор о двойном гражданстве, — напомнила она “Ъ”.— Да и вообще, нельзя так было относиться к согражданам по СНГ».
3 февраля Минобороны России начало эвакуацию граждан России из Китая: для этого должны быть задействованы пять самолетов ВКС.
«Ъ» связался с послом Таджикистана в России Имомуддином Сатторовым. Он предположил, что причиной инцидента стало решение авиакомпании. Власти России же, по его словам, гражданам Таджикистана, наоборот, обещали помочь. «Мы обратились в МИД и правительство РФ с просьбой оказать содействие в эвакуации граждан Таджикистана (из ряда регионов Китая.— “Ъ”) на территорию России. Мы бы хотели, чтобы их помогли эвакуировать и поместили в карантин, как и вывозимых граждан России, — рассказал “Ъ” дипломат.— Мы встретили поддержку и понимание российской стороны. Предварительное согласие (на эвакуацию.— “Ъ”) есть. Мы очень благодарны правительству России за это. Россия нам уже не раз оказывала поддержку в подобных ситуациях, и мы это очень ценим».
Напомним, в понедельник Роспотребнадзор сообщил, ссылаясь на данные Государственной комиссии здравоохранения, в КНР на 02:00
Елена Черненко, Валерия Мишина, Герман Костринский, Александр Черных