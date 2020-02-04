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12:58 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Коронавирусу заказан воздушный путь

«Уральские авиалинии» в Китае не взяли на борт иностранцев.

Коронавирус 2019-nCoVпо данным JHU CSSE на 05:33 MSK, 04.02
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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

После конфликтов с отказом Москвы разрешить промежуточную посадку германскому самолету из Уханя (эпицентра распространения коронавируса), а также выдворения из Израиля прилетевших из Китая 35 человек в центре скандала оказались «Уральские авиалинии». В китайском аэропорту Сиань-Сяньян представители авиакомпании отказались пустить на борт в Екатеринбург около 70 граждан СНГ с билетами на рейс. В авиакомпании, как говорят не попавшие на борт пассажиры, объяснили это отсутствием мест. Однако на рейс, по свидетельствам очевидцев, допустили только около десятка россиян. В «Уральских авиалиниях» ситуацию пока не прокомментировали.

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Группу граждан стран СНГ не пустили в понедельник на рейс U6764 авиакомпании «Уральские авиалинии», который вылетал в Екатеринбург из международного аэропорта Сиань-Сяньян в Китае (в 800 км от города Ухань). Пассажирам, по их словам, на стойке регистрации объяснили, что на борт возьмут только граждан России. По оценкам недопущенных на борт пассажиров из других стран, россиян оказалось около десяти человек. Не были допущены к полету, по их словам, около 70 граждан Армении, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Таджикистана и ряда других стран с билетами на рейс. На видеозаписях с места событий (есть в распоряжении «Ъ») люди, которых не пустили на посадку, скандируют на английском: «Мы хотим уехать домой!». «Авиакомпания не предоставила документов, которые бы санкционировали недопуск на борт иностранцев (нероссиян), — звучит голос за кадром.— Люди на стойке регистрации заявляют, что в самолете нет мест. У нас всех есть авиабилеты».

1 февраля похожий скандал возник вокруг самолета немецкого Бундесвера с эвакуированными из Китая гражданами ФРГ: воздушному судну из Уханя российская сторона отказала в промежуточной посадке в Москве, сославшись на «недостаточную пропускную способность в московском аэропорту».

Предполагалось, что в российской столице произойдет смена экипажа. В итоге самолет полетел через Хельсинки. В немецких СМИ в связи с этим прозвучала критика в адрес российских властей.

Впрочем, представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер сказал, что власти Германии не видят в решении Москвы политической подоплеки. В субботу же сотрудники Управления регистрации населения и миграции при МВД Израиля задержали в аэропорту им. Бен-Гуриона в Тель-Авиве 35 граждан Китая, прибывших из Москвы. Израильской стороной было принято решение о выдворении их из страны. В пятницу руководство аэропорта иракского города Басра решило не пускать в страну всех прибывающих рейсами из Китая из-за угрозы коронавируса. 1 февраля руководство аэропорта города Эрбиль (Иракский Курдистан) отправило обратно в Дубай трех граждан Китая.

«Ъ» пообщался с родственницей одного из семи таджикских студентов, которым не удалось в понедельник покинуть Китай рейсом «Уральских авиалиний». Он приобрел билет (копия есть у «Ъ») 30 января. Деньги за него молодому человеку после долгих разбирательств в аэропорту вернули. В «Уральских авиалиниях» «Ъ» не прокомментировали ситуацию. По решению оперативного штаба по борьбе с коронавирусом под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой, российские авиакомпании, за исключением «Аэрофлота», отменили регулярные рейсы в Китай, чтобы не допустить проникновения коронавирусной инфекции на территорию России. Вывоз оставшихся в Китае пассажиров осуществляется перевозчиками, в том числе «Уральскими авиалиниями», на правах чартерных рейсов. Однако в понедельник авиакомпания заявила, что отменила 11 рейсов в Китай и возобновит их не раньше марта. О прекращении вывоза пассажиров из Китая с 4 февраля сообщили и в авиакомпании S7, заявив, что «авиакомпания видит риски в продолжении выполнения рейсов в/из Китая»: «Контроль состояния здоровья пассажиров находится вне прямой зоны ответственности авиакомпании, и, как показывают ситуации с госпитализацией пассажиров, базовая проверка в аэропорту вылета не позволяет гарантированно выявить первичные симптомы возможной инфекции».

Напомним, 30 января авиасообщение с Китаем прекратила Италия, 3 февраля — власти ОАЭ, сделав исключение для Пекина, 5 февраля запрет введет Турция, с 9 февраля планирует прекратить авиасообщение Чехия. Ряд авиакомпаний также ограничили или отказались от рейсов в Китай: Lufthansa, British Airways, Air France, Finnair, El Al, Air Canada, United Airlines. При этом в понедельник власти Пакистана отменили запрет авиасообщения с Китаем, введенный 1 февраля из-за коронавируса.

«Чудовищной» назвала ситуацию с недопуском граждан СНГ на рейс «Уральских авиалиний» председатель комитета «Гражданское содействие», член совета правозащитного центра «Мемориал» Светлана Ганнушкина, отметив, что «места в самолете были, так как у каждого пассажира были билеты»: «При этом частично здесь речь идет о тех, кто работал в Китае, однако до этого эти же люди работали в России». «Кроме того, Таджикистан — единственная страна, с которой у нас договор о двойном гражданстве, — напомнила она “Ъ”.— Да и вообще, нельзя так было относиться к согражданам по СНГ».

Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что находящиеся в РФ иностранцы, у которых выявили новую инфекцию, могут быть депортированы из страны.

3 февраля Минобороны России начало эвакуацию граждан России из Китая: для этого должны быть задействованы пять самолетов ВКС.

«Ъ» связался с послом Таджикистана в России Имомуддином Сатторовым. Он предположил, что причиной инцидента стало решение авиакомпании. Власти России же, по его словам, гражданам Таджикистана, наоборот, обещали помочь. «Мы обратились в МИД и правительство РФ с просьбой оказать содействие в эвакуации граждан Таджикистана (из ряда регионов Китая.— “Ъ”) на территорию России. Мы бы хотели, чтобы их помогли эвакуировать и поместили в карантин, как и вывозимых граждан России, — рассказал “Ъ” дипломат.— Мы встретили поддержку и понимание российской стороны. Предварительное согласие (на эвакуацию.— “Ъ”) есть. Мы очень благодарны правительству России за это. Россия нам уже не раз оказывала поддержку в подобных ситуациях, и мы это очень ценим».

Напомним, в понедельник Роспотребнадзор сообщил, ссылаясь на данные Государственной комиссии здравоохранения, в КНР на 02:00 03.02.2020 зарегистрировано 17 238 подтвержденных случаев заболевания, вызванных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), прирост за сутки 19,6% (2827): «Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в провинции Хубэй (более 11 тыс.). Большинство случаев заболевания протекает в легкой форме, около 13,3% — в тяжелой (2296)». Летальность составляет 2,02% (361 случай, из них 350 — провинции Хубэй). Отметим, что в конце прошлой недели (по данным на пятницу) летальность составляла 2,2%, прирост заболеваемости за сутки составлял 25,6%.

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