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11:13 (мск), источник: Ведомости

Большинство населения не знает, как растут цены

Однако россияне чувствуют, что инфляция бьет по их кошельку.

Источник: Евгений Разумный / Ведомости

За 2019 г. 67% россиян отметили, что цены на товары и услуги выросли и это негативно повлияло на благосостояние их семьи. При этом большинство не знает уровень текущей инфляции в стране. Значение, близкое к данным Росстата, смогли назвать только 7% опрошенных. Такие результаты представил Аналитический центр НАФИ.

В опросе участвовало 1600 человек из 52 регионов России. Основная задача исследования — узнать, насколько хорошо люди понимают, что такое инфляция, и как они применяют свои знания, когда делают сбережения или планируют покупки, объяснил заместитель главного генерального директора Тимур Аймалетдинов (свой комментарий он передал через представителя).

Почти 80% опрошенных, считают, что знают о верном толковании инфляции. Хотя в итоге правильное определение смогли дать только 40% всех респондентов.

Большая часть последних знает и о том, что ускоряет темпы роста инфляции: среди причин они называли выпуск необеспеченных денег, их обесценивание из-за выдачи большого числа кредитов, повышение цен на ключевые товары монополистами.

Некоторые же трактовали причины неверно, указано в опросе: называли обесценивание рубля из-за западных санкций, сокращение валютных поступлений.
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Но макроэкономисты учитывают перенос изменения курса в инфляцию, не соглашается директор финансового центра «Сколково — РЭШ» Олег Шибанов.

О том, как государство может сдерживать инфляцию, знают 11% населения. Они выбирали среди ответов, например, повышение ключевой ставки ЦБ и сохранение уровня денежной массы в экономике.

В январе 2020 г. инфляционные ожидания населения снизились до 8,3% после временного роста в декабре прошлого года — с 9 до 8,3%. Вместе с тем в начале декабря регулятор в пятый раз за 2019 г. снизил ставку на четверть процентного пункта — до 6,25%. В начале года она составляла 7,75%. Среди причин ЦБ называл в том числе и снижение инфляционных ожиданий населения. В декабре инфляция составила 3% при целевом уровне в 4%.

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Давно известно о «самосбывающемся прогнозе»: когда большая часть населения ждет кризиса, люди начинают к нему «готовиться» — меньше потреблять и больше сберегать, объяснял Сергей Дубинин, возглавлявший ЦБ в 1995—1998 гг.., в итоге экономика может прийти к той самой рецессии, на которую «настроилась». Поэтому так важно, чтобы люди понимали решения ЦБ и верили, что инфляция снижается не только «на бумаге», говорил он. Низкая осведомленность об инфляции — предпосылка для нерационального поведения людей в сбережениях и потреблении, а также роста недоверия к финансовым институтам, отмечает Аймалетдинов. Центробанк это понимает, поэтому использует оценку инфляционных ожиданий лишь как один из множества индикаторов, на основе которых принимаются решения по денежно-кредитной политике, подчеркивает главный экономист «Нордеа банка» Татьяна Евдокимова: в этом смысле важнее инфляционные ожидания предпринимателей. В январе 2020 г. они снизились и находятся на уровне второй половины 2019 г., сообщал Центробанк: среди основных факторов снижения — слабый спрос и сдержанный рост издержек.

И вполне нормально, что всего 7% опрошенных считают инфляцию находящейся в области 3−5% — это следствие разных корзин потребления у разных групп россиян, подчеркивает Шибанов. Медианный уровень инфляции, по отчетам ФОМа, находится на уровне 7−9%.

Анна Червонная

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