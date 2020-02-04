Число финансовых пирамид в России достигло рекорда

Обнаружить больше пирамид удалось благодаря открытому в Хабаровске центру, специализирующемуся на их выявлении, пояснил Лях. Теперь ЦБ ищет пирамиды еще на этапе формирования, когда они только начинают предлагать продукты.
В прошлом году регулятор обнаружил 80 проектов, которые только запустились, но деньги не привлекли, рассказал Лях. Он также отметил, что пирамид становится больше, но это организации меньшего масштаба, чем раньше, и, скорее всего, эта тенденция продолжится.
По наблюдениям регулятора, пирамиды, как правило, активизируются к концу года, чтобы привлечь бонусы и премии населения, а ко второму кварталу их деятельность идет на спад.
Чаще всего организации привлекают средства под видом инвестиций в криптовалюту, в том числе якобы от Facebook и Telegram, в строительные и сельскохозяйственные проекты, а также в акции компаний, которые должны, как они утверждают, вскоре разместиться на бирже.
88 таких пирамид носили форму ООО, 55 работали как интернет-проекты, 18 — под видом микрофинансовых компаний, 11 — потребительских кооперативов, 29 работали в других формах.
Почти половина (43%) пирамид ведут деятельность из Великобритании, отметил Лях. В основном они привлекают деньги через сайты и социальные сети, но некоторые также открывают офисы для большей «солидности» и сбора наличных, отметил он.
Всего же ЦБ в прошлом году насчитал 2600 организаций с признаками нелегальной деятельности, в основном это нелегальные кредиторы. Регулятор обнаружил 1845 таких организаций (2293 годом ранее).
«Физлица или индивидуальные предприниматели выдают деньги, а потом исчезают и долгое время не принимают выплаты, а потом сразу приходят в суд с требованием погашения больших сумм с процентами», — описал распространенную схему Лях.
ЦБ также выявил 210 нелегальных форекс-дилеров.
По словам Ляха, такие компании обычно работают из иностранных юрисдикций, а клиентов привлекают через партнерские обучающие центры. «Получив деньги, мошенники исчезают, но на счетах продолжают рисовать цифры», — указал он. Часть таких форекс-дилеров под видом приложений для торговли также устанавливают на смартфоны программное обеспечение для фишинговых атак.
Информацию о нелегальных финансовых организациях ЦБ передает в правоохранительные органы, а также в Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере («Финцерт»), чтобы тот скрыл их сайты. В прошлом году, по оценке Ляха, правоохранительные органы применили меры в отношении 3000 нелегальных организаций, включая случаи, выявленные ЦБ еще в 2018 г.
По данным Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров, количество жалоб на финансовых мошенников в прошлом году выросло примерно на 15%. С одной стороны, мошенников становится больше, а их предложения разнообразнее, с другой — и сами граждане, в том числе и пенсионеры, с каждым годом все увереннее пользуются современными каналами связи и чаще обращаются за помощью, объясняет рост управляющий фондом Марат Сафиулин.
Проблема в том, что хотя финансовая грамотность населения объективно растет, но это не всегда позволяет уберечься от попадания в финансовые пирамиды, сетует он: «Мошенники научились подстраиваться и предлагать “продукты” с учетом возросшей грамотности. Граждан учат взвешивать риски при выборе финансовых продуктов — и мошенники обещают инвестиции с минимальным риском, более того они часто сами обещают повышать финансовую грамотность и учить работе на рынке».
Шансы вернуть деньги, по словам Сафиулина, у пострадавших небольшие. Пока правоохранительные органы откроют дело и привлекут к ответственности организаторов, те к этому моменту уже успевают спрятать деньги, говорит он.
Но иногда удается вернуть часть средств через механизм банкротства (если компания была официально зарегистрирована), замечает управляющий. «Кроме того, в некоторых случаях срабатывают гражданские иски к людям, которым непосредственно передавались деньги — тогда можно требовать вернуть неосновательное обогащение со ссылкой на статью 1102 ГК РФ», — добавляет Сафиулин.
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