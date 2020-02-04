18:23 (мск), источник: Ведомости
Коронавирус может обнулить эффект от обещанных Путиным денег населению
Аналитики Citi оценили влияние инфекции на российскую экономику.
Российская экономика может пострадать от коронавируса в первую очередь
Похожие оценки были у Минэкономразвития: новые социальные расходы ускорят рост ВВП в 2020 г. на 0,3 п. п. до 2%. Таким образом, экономические последствия коронавируса могут обнулить эффект от обещанных Путиным мер, которые, по расчетам Минфина, обойдутся бюджету в 383 млрд руб. в 2020 г. (всего 4 трлн руб. до 2024 г.). Если вирус продолжит распространяться, то новые расходы могут стать лишь контрциклической поддержкой экономической активности, заключают аналитики Citi.
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