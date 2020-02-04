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18:23 (мск), источник: Ведомости

Коронавирус может обнулить эффект от обещанных Путиным денег населению

Аналитики Citi оценили влияние инфекции на российскую экономику.

Коронавирус 2019-nCoVпо данным JHU CSSE на 05:33 MSK, 04.02
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Источник: РИА "Новости"

Российская экономика может пострадать от коронавируса в первую очередь из-за подешевевшей нефти, пишут аналитики Citi. Они понизили прогноз цены барреля Brent на $11 в 2020 г., что замедлит рост российского ВВП на 0,28 процентных пункта (п. п. ; до 1,72%). Примерно на столько же его ускорили бы предложения президента Владимира Путина увеличить социальную поддержку населения. Вклад этих мер в рост ВВП аналитики Citi оценивают в 0,24 п. п. при условии, что все полученные деньги семьи потратят.

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Похожие оценки были у Минэкономразвития: новые социальные расходы ускорят рост ВВП в 2020 г. на 0,3 п. п. до 2%. Таким образом, экономические последствия коронавируса могут обнулить эффект от обещанных Путиным мер, которые, по расчетам Минфина, обойдутся бюджету в 383 млрд руб. в 2020 г. (всего 4 трлн руб. до 2024 г.). Если вирус продолжит распространяться, то новые расходы могут стать лишь контрциклической поддержкой экономической активности, заключают аналитики Citi.

По оценкам Citi, китайский импорт нефти сократится на 3 млн баррелей в сутки из-за падения пассажиропотока на 70% и грузопотока на 40%. На Россию приходится около 15% импортируемого Китаем сырья, снижение спроса на нефть приведет к уменьшению цены нефти до $54/барр.

Эпидемия не приведет к замедлению роста ВВП, но ограничит его потенциал, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Риски для туристического сектора невелики, бюджетное правило снижает чувствительность курса рубля к ценам на нефть, а зависимость от закупок китайского продовольствия невелика, перечисляет Орлова. Переориентация на другие рынки может привести к некоторому ускорению инфляции, но только в случае серьезных долгосрочных ограничений закупок китайских товаров, считает Орлова.

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