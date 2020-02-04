23:51 (мск), источник: Коммерсантъ
РБК: Голодец будет курировать социальные проекты Сбербанка
Бывший
Она будет курировать социальные и медицинские программы организации. Издание не указывает, какую должность будет занимать госпожа Голодец.
По данным РБК, сегодня, 4 февраля, Ольгу Голодец представили коллективу. В правительстве Дмитрия Медведева она курировала вопросы культуры, спорта и туризма.
15 января после оглашения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку.