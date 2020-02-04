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23:51 (мск), источник: Коммерсантъ

РБК: Голодец будет курировать социальные проекты Сбербанка

Бывший вице-премьер Ольга Голодец будет работать в Сбербанке, сообщил РБК со ссылкой на источники.

Источник: РИА "Новости"

Она будет курировать социальные и медицинские программы организации. Издание не указывает, какую должность будет занимать госпожа Голодец.

По данным РБК, сегодня, 4 февраля, Ольгу Голодец представили коллективу. В правительстве Дмитрия Медведева она курировала вопросы культуры, спорта и туризма.

15 января после оглашения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку. Премьер-министром стал Михаил Мишустин, который до этого возглавлял ФНС. Ольга Голодец в новый состав правительства не вошла. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сообщал, что все бывшие члены правительства трудоустроены.

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