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06:01 (мск), источник: Известия

Невыносимая симка: половине абонентов отказывают в смене сотового оператора

Компании саботируют переход клиента к конкурентам либо предлагают более выгодные условия.

Источник: Reuters

Каждому второму абоненту отказывают в переходе к другому оператору с сохранением своего номера. Это следует из статистики Центрального научно-исследовательского института связи (ЦНИИС), который собирает данные по этой услуге. Часто SIM-карты оформлены не на тех людей, которые ими пользуются, могут быть ошибки в договоре или неоплаченные счета, говорят операторы. Но эксперты считают, что сотовые компании зачастую просто саботируют переход к конкурентам — часто, чтобы перенести номер, нужно предпринять не одну попытку. Хотя эта услуга и не самая популярная — ею пользуется только 2% покупателей SIM-карт.

А вас я попрошу остаться

Только половина заявлений на перенос номера от одного сотового оператора к другому удовлетворяется компаниями. Такие данные представил ЦНИИС — подведомственный Россвязи оператор базы данных.

За всё время существования услуги MNP (mobile number portability, перенос номера) с начала 2014 года было подано 32,5 млн заявок, при этом лишь 15,1 млн было удовлетворено.
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Для того чтобы обеспечить возможность сменить оператора в пределах своего региона и сохранить при этом номер (включая префикс), в закон «О связи» в конце 2013 года были внесены поправки, закрепляющие такое право абонента. Стоимость MNP не может превышать 100 рублей, а новый оператор должен начать оказывать услуги связи не позже, чем на восьмой день с даты заключения договора.

Причина отказа может заключаться в том, что абонент подает заявку на перенос номера, владельцем которого не является, или указывает свои паспортные данные с ошибкой, либо же имеет задолженность по лицевому счету, сказали «Известиям» в пресс-службе «Мегафона».

Пресс-секретарь «Вымпелкома» (работает под брендом «Билайн») Анна Айбашева пояснила, что причина диспропорции в количестве заявлений и удовлетворенных заявок на перенос может быть как в работе по удержанию клиентов оператором-«донором», так и в несовпадении личных данных клиентов. Разница даже в одной букве делает перенос невозможным, пояснила она.

В Tele2 добавили, что участники рынка нелегко отпускают клиентов к конкуренту. В компании пояснили, что иногда операторы отклоняют заявки без видимых на то оснований — порой и вовсе без указания причины отказа. К тому же иногда клиенты после очередного необоснованного отказа в MNP просто сдаются и остаются со старым оператором.

Наконец, компании ведут борьбу за абонента коммерческими инструментами, соблазняя его демпинговыми условиями.

— Операторы саботируют перенос номеров: в большинстве случаев абонент при первом обращении получает отказ, для этого находится какая-нибудь мелочь, формальный повод, — согласен аналитик Telecom Daily Илья Шатилин.

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Это нужно, чтобы дать абоненту время передумать, предложить ему новые выгодные условия или скидку, пояснил аналитик. В части случаев такой подход срабатывает — клиент остается у своего старого оператора. К тому же перенос номера связан с рядом неудобств — например, первые несколько дней после перехода не все SMS могут доходить до абонента, предупредил Илья Шатилин. Например, клиент может не получать сообщения от банков, в том числе коды подтверждения операции по карте.

Непопулярный переход

В России за всё время существование MNP было подключено более 600 млн новых абонентов. Таким образом, на услугу переноса номера приходится около 2% от всех новых SIM-карт, что достаточно скромно, подсчитал партнер AC&M Антон Погребинский. По статистике на конец III квартала 2019 года на каждого гражданина приходилось почти две SIM-карты, добавил эксперт.

Аналитик iKS-Consulting Максим Савватин пояснил, что услуга MNP не стала массовой потому, что в России была запущена уже на довольно зрелом телекоммуникационном рынке, когда проникновение мобильной связи почти достигло потолка и прирост новых абонентов стал незначительным.

На таком рынке клиенты хотят поменять оператора, только если серьезно недовольны опытом взаимодействия с ним или есть проблемы со связью в нужной клиенту локации. Это услуга не массовая и уже не станет таковой.
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Сдерживает абонента от перехода к конкуренту довольно длительный срок переноса номера — он занимает от трех до семи дней, тогда как в большинстве стран переход осуществляется за один день или даже несколько часов. Это позволяет оператору предложить клиенту более выгодные условия, чтобы тот остался, отметил Максим Савватин. Он добавил, что операторы весьма активно работают на удержание абонентской базы, некоторые клиенты даже специально подают заявление на перенос, чтобы получить более выгодное предложение.

Как писали «Известия», бизнес предложил Минкомсвязи внести в отраслевое законодательство изменения, легализующие использование виртуальных SIM-карт (eSIM). Введение новых норм позволит менять номер, тариф и оператора без посещения офиса продаж и предъявления паспорта, полагают их разработчики. Эксперты считают, что изменения, необходимые для легализации eSIM в России, можно принять уже до конца этого года. Для нового подключения в перспективе будет достаточно просканировать, к примеру, QR-код в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении оператора.

Во время загрузки произошла ошибка.
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