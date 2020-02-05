06:01 (мск), источник: Известия
Невыносимая симка: половине абонентов отказывают в смене сотового оператора
Компании саботируют переход клиента к конкурентам либо предлагают более выгодные условия.
Каждому второму абоненту отказывают в переходе к другому оператору с сохранением своего номера. Это следует из статистики Центрального
Только половина заявлений на перенос номера от одного сотового оператора к другому удовлетворяется компаниями. Такие данные представил ЦНИИС — подведомственный Россвязи оператор базы данных.
Для того чтобы обеспечить возможность сменить оператора в пределах своего региона и сохранить при этом номер (включая префикс), в закон «О связи» в конце 2013 года были внесены поправки, закрепляющие такое право абонента. Стоимость MNP не может превышать 100 рублей, а новый оператор должен начать оказывать услуги связи не позже, чем на восьмой день с даты заключения договора.
Причина отказа может заключаться в том, что абонент подает заявку на перенос номера, владельцем которого не является, или указывает свои паспортные данные с ошибкой, либо же имеет задолженность по лицевому счету, сказали «Известиям» в
В Tele2 добавили, что участники рынка нелегко отпускают клиентов к конкуренту. В компании пояснили, что иногда операторы отклоняют заявки без видимых на то оснований — порой и вовсе без указания причины отказа. К тому же иногда клиенты после очередного необоснованного отказа в MNP просто сдаются и остаются со старым оператором.
— Операторы саботируют перенос номеров: в большинстве случаев абонент при первом обращении получает отказ, для этого находится
Это нужно, чтобы дать абоненту время передумать, предложить ему новые выгодные условия или скидку, пояснил аналитик. В части случаев такой подход срабатывает — клиент остается у своего старого оператора. К тому же перенос номера связан с рядом неудобств — например, первые несколько дней после перехода не все SMS могут доходить до абонента, предупредил Илья Шатилин. Например, клиент может не получать сообщения от банков, в том числе коды подтверждения операции по карте.
В России за всё время существование MNP было подключено более 600 млн новых абонентов. Таким образом, на услугу переноса номера приходится около 2% от всех новых
Аналитик
На таком рынке клиенты хотят поменять оператора, только если серьезно недовольны опытом взаимодействия с ним или есть проблемы со связью в нужной клиенту локации. Это услуга не массовая и уже не станет таковой.
Сдерживает абонента от перехода к конкуренту довольно длительный срок переноса номера — он занимает от трех до семи дней, тогда как в большинстве стран переход осуществляется за один день или даже несколько часов. Это позволяет оператору предложить клиенту более выгодные условия, чтобы тот остался, отметил Максим Савватин. Он добавил, что операторы весьма активно работают на удержание абонентской базы, некоторые клиенты даже специально подают заявление на перенос, чтобы получить более выгодное предложение.
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