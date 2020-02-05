03:50 (мск), источник: Известия
Злоключения электроники: какие товары подорожают из-за коронавируса
Перебои с поставками гаджетов и автокомпонентов могут начаться уже в марте.
Закрытие производств в Китае
Если в течение недели производство электроники в Китае, замороженное
Уже поступает информация, что каникулы на фабриках будут продлены до 14 февраля (пока они действуют до 10-го числа), говорит директор по дистрибуции дивизиона «Широкопрофильная дистрибуция» компании Merlion Татьяна Соколова.
По оценке ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, каждую неделю простоя фабрик цены на электронику будут расти на 1,5−3% в зависимости от типа товара. Проблемы с поставками затронут все китайские бренды, а также Apple и частично Samsung, предупреждает аналитик.
О перебоях в поставках говорит и гендиректор и председатель совета директоров одного из крупнейших в Восточной Европе
Представитель «Марвел-Дистрибуции» утверждает, что часть офисов логистических партнеров дистрибутора продолжает работать, еще часть закрыта
«Связной» не располагает информацией об изменениях в графике поставок товаров, говорит его представитель Дмитрий Михайлов. Сейчас все отгрузки выполняются согласно обязательствам, отмечает он.
Представители Apple и Samsung отказались от комментариев. iPhone в Китае собирает компания Foxconn. Источник, близкий к
— Мы внимательно следим за ситуацией с коронавирусом и проактивно действуем в рамках директив местных органов власти во всех местах нашего присутствия, — сообщил гендиректор Acer в России Дмитрий Кравченко.
Российский офис компании Huawei работает в штатном режиме — не выявлено ни одного случая заболевания или наличия симптомов среди сотрудников, заявила «Известиям»
Пока запасы смартфонов у ритейлеров есть — до марта ожидать дефицита вряд ли стоит, считает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.
Но
Ситуация с коронавирусом окажет влияние на различные отрасли не только в России, но и во многих других странах. Как писали «Известия», по данным JPMorgan, за 18 лет доля Поднебесной в глобальном ВВП выросла с 4 до 18%, в туризме — с 2 до 9,1%, а в производстве — с 8,6 до 28,2%.
Ситуация со вспышкой вируса в Китае может негативно повлиять на авторынок, считают в Объединении автопроизводителей России. По оценкам исполнительного директора организации Игоря Коровкина, импортные комплектующие из Поднебесной занимают в РФ до четверти (около 20−25%) всего объема рынка. Сегодня в автопроме вряд ли можно найти комплектующие без китайских компонентов.
31 января о возможных проблемах со сборкой машин уже официально объявил КамАЗ. Гендиректор предприятия Сергей Когогин предупредил о том, что с марта объемы производства могут быть сокращены на фоне рисков с поставками китайских запчастей.
Причиной стала приостановка работы китайских заводов по выпуску кабелей.
По словам аналитика ГК «Финам» Алексея Калачева, если вирусный кризис в Китае затянется, значительные потери понесет рынок недорогих запчастей для иномарок, заменяющих оригинальные брендированные комплектующие. Цены на дорогие китайские компоненты могут вырасти на 30−50%, а на дешевые — в
Но возможный дефицит китайских автомобилей не приведет к росту их стоимости, считает Алексей Калачев. Этот рынок всё же устроен несколько иначе. На фоне общего снижения продаж автомобилей сокращение предложения одним производителем будет быстро замещено другими.
Ситуация с коронавирусом уже отражается на поставках продуктов питания из КНР, в первую очередь овощей и фруктов. Ранее торговая сеть «Магнит» заявила о приостановке закупок из Китая. Однако другие ритейлеры такой шаг пока не рассматривают, заверили «Известия» в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Как подчеркнули в организации, коронавирус, согласно официальным данным, не распространяется через предметы или продукты. Если Россельхознадзор или Роспотребнадзор введут запрет на ввоз товаров из Китая, сети переориентируют закупки на другие страны без
Хотя этот вопрос в ближайшее время будет решен: компании начнут закупать товары в других странах, говорят в организации.
В ассоциации «Руспродсоюз» «Известиям» напомнили, что основу китайских поставок в Россию составляют овощи, фрукты (кроме цитрусовых) и морепродукты. В каждой из этих категорий КНР занимает значительный объем. Например, в структуре российского импорта овощей Поднебесная — на первом месте: за 11 месяцев 2019 года было завезено более 453 тыс. т овощей на сумму более $370 млн. Также страна лидирует в поставках продукции переработки овощей, фруктов, орехов. Импорт этой категории по итогам
Глава Союза потребителей Петр Шелищ сказал «Известиям»: цены на продукты на Дальнем Востоке могут существенно увеличиться. Уже сейчас, по сообщениям СМИ, стоимость овощей
Что касается товаров легкой промышленности, отрасль столкнется с проблемами, если граница с Китаем будет полностью закрыта. Однако, как пояснил «Известиям» глава «Союзлегпрома» Андрей Разбродин, они не станут драматичными для российских потребителей. Компании переориентируют свои фабричные производства на другие страны, например, перенесут пошив готовых изделий в Индию, Пакистан и Узбекистан.
Такие сложности не приведут к повышению цен, уверен эксперт. Сниженный потребительский спрос не позволит производителям и ритейлерам менять стоимость товаров.