Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 «Азия»: Кто пытается нажиться на панике из-за вируса Спекуляции и фейки на тему вируса в странах Центральной Азии: есть первые задержанные
Фоторепортажи
15Скончался протоиерей Всеволод Чаплин
15Крупнейшее за 25 лет нашествие саранчи в Африке
03:50 (мск), источник: Известия

Злоключения электроники: какие товары подорожают из-за коронавируса

Перебои с поставками гаджетов и автокомпонентов могут начаться уже в марте.

Коронавирус 2019-nCoVпо данным JHU CSSE на 19:53 MSK, 04.02
20 704Инфицировано
427Скончалось
727Выздоровело
Источник: Reuters

Закрытие производств в Китае из-за коронавируса приведет к подорожанию смартфонов и других гаджетов, в том числе в России — каждая неделя простоя фабрик будет добавлять к ценнику 1,5−3%, считают опрошенные «Известиями» участники рынка и эксперты. У отечественных ритейлеров пока есть запасы, но если производство в КНР не возобновится к 10 февраля, к концу марта электроника начнет исчезать с полок, предупреждают дистрибуторы. Также ожидаются перебои с поставками автокомпонентов — запчасти могут подорожать в несколько раз. Производители из разных стран уже предупреждают о проблемах со сборкой машин. Что касается продовольствия, проблемы с ростом цен в России затронут в основном Дальний Восток, считают в профильных ассоциациях.

Запасы до весны

Читайте также
Китайский фондовый рынок рухнул из-за коронавируса

Если в течение недели производство электроники в Китае, замороженное из-за эпидемии коронавируса, не возобновится, к концу марта ее российские продавцы столкнутся с дефицитом товара. Об этом «Известиям» сообщил топ-менеджер одного из российских IT-дистрибуторов. О возможных перебоях поставок российских партнеров в той или иной форме предупредили практически все компании, производящие электронику в Китае, отмечает он.

Уже поступает информация, что каникулы на фабриках будут продлены до 14 февраля (пока они действуют до 10-го числа), говорит директор по дистрибуции дивизиона «Широкопрофильная дистрибуция» компании Merlion Татьяна Соколова.

По ее словам, в зоне риска — смартфоны, уже к концу февраля — началу марта возможны дефицит товара и рост цен.

По оценке ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, каждую неделю простоя фабрик цены на электронику будут расти на 1,5−3% в зависимости от типа товара. Проблемы с поставками затронут все китайские бренды, а также Apple и частично Samsung, предупреждает аналитик.

Дайте отпор вирусу
Средства для иммунитета, которые помогут при эпидемии

О перебоях в поставках говорит и гендиректор и председатель совета директоров одного из крупнейших в Восточной Европе IT-дистрибуторов Asbis Сергей Костевич. Насколько длительным окажется локаут, решится на этой неделе — если власти Китая продлят каникулы еще на неделю, может возникнуть дефицит электроники на рынке, не исключает он.

Представитель «Марвел-Дистрибуции» утверждает, что часть офисов логистических партнеров дистрибутора продолжает работать, еще часть закрыта из-за карантина. Компания прорабатывает альтернативные варианты по всем действующим поставкам, ищет оптимальные пути и места назначения для грузов, говорит представитель «Марвел».

«Связной» не располагает информацией об изменениях в графике поставок товаров, говорит его представитель Дмитрий Михайлов. Сейчас все отгрузки выполняются согласно обязательствам, отмечает он.

Представитель МТС Алексей Меркутов отмечает, что на российских складах большой запас гаджетов, которого хватит на несколько месяцев бесперебойных поставок. В компании не ожидают проблем с поставками, связанных с каникулами на фабриках в Китае.

Представители Apple и Samsung отказались от комментариев. iPhone в Китае собирает компания Foxconn. Источник, близкий к компании-партнеру нескольких производителей электроники, сказал «Известиям», что Foxconn пока не меняла планов по выпуску «яблочной» продукции. Кроме того, техника Apple производится не только в Китае — ее изготавливают в Индии, во Вьетнаме, в Мексике, перечисляет собеседник «Известий».

Новость
Россию ждет дефицит гаджетов из Китая на 8 марта из-за коронавируса

— Мы внимательно следим за ситуацией с коронавирусом и проактивно действуем в рамках директив местных органов власти во всех местах нашего присутствия, — сообщил гендиректор Acer в России Дмитрий Кравченко.

Российский офис компании Huawei работает в штатном режиме — не выявлено ни одного случая заболевания или наличия симптомов среди сотрудников, заявила «Известиям» пресс-секретарь Huawei Devices Анастасия Смирнова. Временно сведено к минимуму количество командировок в Китай. Поставки оборудования и другой продукции идут по ранее согласованному плану, утверждает представитель Huawei. Все офисные помещения, лифты, комнаты для персонала, кафетерии, маршрутные автобусы и другие дополнительные объекты Huawei регулярно проходят тщательную дезинфекцию, добавляет он.

Пока запасы смартфонов у ритейлеров есть — до марта ожидать дефицита вряд ли стоит, считает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.

Правда, нельзя исключать, что покупатели, ожидающие появления новых моделей смартфонов, которые планируется анонсировать в феврале, еще долго их не получат, ведь произвести новинки будет просто некому, отмечает эксперт.

Но чем-то страшным отсутствие смартфонов в магазинах не обернется, ведь это не продукты, лекарства или бензин, говорит эксперт.

Читайте также
Ученые: вакцина от атипичной пневмонии может остановить новый коронавирус

Ситуация с коронавирусом окажет влияние на различные отрасли не только в России, но и во многих других странах. Как писали «Известия», по данным JPMorgan, за 18 лет доля Поднебесной в глобальном ВВП выросла с 4 до 18%, в туризме — с 2 до 9,1%, а в производстве — с 8,6 до 28,2%.

Модель без сборки

Ситуация со вспышкой вируса в Китае может негативно повлиять на авторынок, считают в Объединении автопроизводителей России. По оценкам исполнительного директора организации Игоря Коровкина, импортные комплектующие из Поднебесной занимают в РФ до четверти (около 20−25%) всего объема рынка. Сегодня в автопроме вряд ли можно найти комплектующие без китайских компонентов.

31 января о возможных проблемах со сборкой машин уже официально объявил КамАЗ. Гендиректор предприятия Сергей Когогин предупредил о том, что с марта объемы производства могут быть сокращены на фоне рисков с поставками китайских запчастей.

Первым крупным зарубежным производителем, объявившим о приостановке выпуска машин за пределами КНР, стала южнокорейская Hyundai.

Причиной стала приостановка работы китайских заводов по выпуску кабелей.

Читайте также
Коронавирус может вызвать дефицит чеснока в России

По словам аналитика ГК «Финам» Алексея Калачева, если вирусный кризис в Китае затянется, значительные потери понесет рынок недорогих запчастей для иномарок, заменяющих оригинальные брендированные комплектующие. Цены на дорогие китайские компоненты могут вырасти на 30−50%, а на дешевые — в два-три раза, оценил эксперт.

Но возможный дефицит китайских автомобилей не приведет к росту их стоимости, считает Алексей Калачев. Этот рынок всё же устроен несколько иначе. На фоне общего снижения продаж автомобилей сокращение предложения одним производителем будет быстро замещено другими.

Овощной дефицит

Ситуация с коронавирусом уже отражается на поставках продуктов питания из КНР, в первую очередь овощей и фруктов. Ранее торговая сеть «Магнит» заявила о приостановке закупок из Китая. Однако другие ритейлеры такой шаг пока не рассматривают, заверили «Известия» в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Как подчеркнули в организации, коронавирус, согласно официальным данным, не распространяется через предметы или продукты. Если Россельхознадзор или Роспотребнадзор введут запрет на ввоз товаров из Китая, сети переориентируют закупки на другие страны без какого-либо дискомфорта для потребителей.

Дефицита товаров или роста цен в европейской части страны не ожидается, говорят в АКОРТ. Проблемы могут возникнуть лишь на Дальнем Востоке, где локальные торговые сети уже сталкиваются с перебоями в поставках товаров из Китая.

Хотя этот вопрос в ближайшее время будет решен: компании начнут закупать товары в других странах, говорят в организации.

В ассоциации «Руспродсоюз» «Известиям» напомнили, что основу китайских поставок в Россию составляют овощи, фрукты (кроме цитрусовых) и морепродукты. В каждой из этих категорий КНР занимает значительный объем. Например, в структуре российского импорта овощей Поднебесная — на первом месте: за 11 месяцев 2019 года было завезено более 453 тыс. т овощей на сумму более $370 млн. Также страна лидирует в поставках продукции переработки овощей, фруктов, орехов. Импорт этой категории по итогам января-ноября 2019-го составил 211 тыс. т на $179 млн. В ассоциации подчеркнули, что, хотя запрет на ввоз продукции пока не ввели, наземные пограничные переходы с Китаем уже ограничены.

Читайте также
Режим с ограничениями: как Дальний Восток реагирует на закрытие границы с КНР

Глава Союза потребителей Петр Шелищ сказал «Известиям»: цены на продукты на Дальнем Востоке могут существенно увеличиться. Уже сейчас, по сообщениям СМИ, стоимость овощей из-за перебоев поставок из Китая выросла в 1,5−2 раза — 1 кг китайских помидоров стоит теперь от 350 до 450 рублей, тогда как ранее цены варьировались в пределах 200−300 рублей, а перец подорожал с 300−350 рублей до 450 рублей за 1 кг. В Федеральной антимонопольной службе уже заявили, что проверят обоснованность повышения цен на продукты на Дальнем Востоке.

Что касается товаров легкой промышленности, отрасль столкнется с проблемами, если граница с Китаем будет полностью закрыта. Однако, как пояснил «Известиям» глава «Союзлегпрома» Андрей Разбродин, они не станут драматичными для российских потребителей. Компании переориентируют свои фабричные производства на другие страны, например, перенесут пошив готовых изделий в Индию, Пакистан и Узбекистан.

Такие сложности не приведут к повышению цен, уверен эксперт. Сниженный потребительский спрос не позволит производителям и ритейлерам менять стоимость товаров.

Справка
Отказаться от поцелуев и рукопожатий: как защититься от коронавирусаЧто рекомендуют специалисты, чтобы снизить шансы заражения?
Во время загрузки произошла ошибка.
Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса
Во время загрузки произошла ошибка.
4 февраля© Ньюстюб
Минздрав выпустил памятку о коронавирусе
Карта распространения коронавируса 2019-nCoV (данные на 05.02.2020, 00:00 мск)
Следите за развитием темы Вспышка нового коронавируса в Китае
 Злоключения электроники: какие товары подорожают из-за коронавируса
Вернуть долг родине рублем: врач выплатит 3 млн за помощь уклонисту
СМИ: госсекретарь США сказал, что Украина навсегда потеряла Крым
Замминистра здравоохранения уволили после выступления на форуме
Что мошенники узнают о покупателе из магазинного чека
Бывшая фигуристка из РФ пожаловалась на трудности жизни в Канаде
СМИ: Ольга Голодец перешла работать в Сбербанк
Коронавирус может вызвать дефицит чеснока в России
Здоровье
Почему супругам полезно спать в отдельных кроватях Это вовсе не признак семейного разлада, а ключ к хорошему здоровью и крепкому браку.
Hi-Tech
4 вредных привычки, от которых давно пора избавиться Они напрямую касаются вашей безопасности
Авто
УАЗ представил самую дорогую версию «Буханки» (фото) Главные отличия новой модификации — наличие «легализованного» допоборудования и впечатляющая цена
Кино
Проклова рассказала, почему вернулась в шоу «Последний герой» Актриса участвует в новом сезоне перезапущенного шоу
Новости партнеров
Депутат сравнила бедных с уголовниками и теперь объясняет свои слова
Пенсионные накопления обложат налогом
Новый фильм про Великую Отечественную войну возмутил всех россиян
Участник шести войн: умер самый знаменитый генерал
Дети
Уникальный случай: «тройняшка» родила тройню Две сестры помогают третьей растить троих малышей
Леди
В моду вошли «водолазные костюмы». Как это выглядит Радостная новость для противников оверсайза.
Дом
Как выглядит отель в Норвегии с номерами за 50 000 в сутки
Штрафы для шумных соседей могут составить до 150 тысяч рублей
Как грамотно обустроить 9-метровую комнату: фото
Как выглядит квартира на 81 этаже «Москва-Сити»
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь