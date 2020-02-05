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12:20 (мск), источник: Коммерсантъ

Банки и сотовые операторы разработали защиту от мошенников с подменными номерами

Крупнейшие банки и мобильные операторы договорились обмениваться информацией, чтобы бороться с мошенниками, которые звонят клиентам кредитной организации с идентичных номеров колл-центров банков. Как сообщает РБК, операторы связи разработали специальную платформу, которая позволяет банку в режиме реального времени получать информацию о любых подозрительных вызовах их клиентам. Банки, среди которых Тинькофф-банк, ВТБ, Газпромбанк, Райффайзенбанк, Московский кредитный банк и МТС-банк, уже тестируют системы или собираются это делать.

Источник: РИА "Новости"

Представитель «T2 РТК Холдинга» (работает под брендом Tele2) сообщил, что работающее решение по борьбе со звонками мошенников в настоящее время есть только у Tele2. Его уже протестировали с Тинькофф-банком.

Чтобы выявить звонки с подмененных номеров, Tele2 синхронизирует данные о звонке с CRM-системой банка (система работы с клиентами банка). Если система не подтверждает вызов, платформа отправляет соответствующее уведомление в банк. Платформа способна сопоставить информацию о местоположении звонящего с данными о расположении тюрем, откуда часто поступают ложные звонки. При этом сами телефонные вызовы платформа не блокирует.

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«Окончательное решение о блокировке подозрительных трансакций принимает банк… Например, если после звонка с карты банка произошла обычная покупка в магазине, блокировок не будет, а если пошел безудержный съем денег в банкомате, то банк такую историю заблокирует», — сказал неназванный представитель Tele2.

Представитель МТС Алексей Меркутов рассказал, что в декабре 2019 года оператор запустил систему по защите абонентов от телефонных мошенников, которую тестируют пять крупных банков, включая Тинькофф-банк. «Вымпелком» не раскрыл детали работы своей платформы, но в компании отметили, что их сервис работает со всеми крупными банками.

В «МегаФоне» агентству «Прайм» заявили, что совместно с МТС и Tele2 разработали специальное технологическое решение, которое позволяет банку в режиме реального времени получать информацию о любых подозрительных вызовах их клиентам.

Напомним, Банк России в октябре 2019 года сообщил, что мошенники начали использовать технологию подмены исходящего телефонного номера на идентичные номера колл-центров банков.

Ранее «Ъ» писал об увеличении случаев мошенничества с подменой номеров, с которыми сталкиваются банки и операторы связи. По данным Центробанка, за лето прошлого года мошенникам удалось подменить как минимум 198 банковских номеров, однако участники рынка считают, что проблема гораздо серьезнее.

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