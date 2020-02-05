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12:24 (мск), источник: Коммерсантъ

Кудрин ожидает падения выручки России от экспорта нефти из-за коронавируса

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин прогнозирует снижение выручки от экспорта нефти в первом квартале 2020 года из-за распространения коронавируса. По его словам, вероятность этого «почти неизбежна».

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Источник: AP 2020

«В 2019 году впервые за 10 лет доля чистого экспорта сократилась до 7,7% ВВП. На фоне распространения вируса из Китая, вероятность снижения выручки от экспорта нефти в первом квартале почти неизбежна», — написал Кудрин в Twitter.

Накануне Росстат опубликовал первую оценку ВВП России по итогам 2019 года. По его данным, объем ВВП вырос 1,3% до 109,4 трлн руб. Максимальный рост был зафиксирован в финансовой и страховой деятельности, гостиничном деле, в сфере общественного питания. Доля чистого экспорта товаров и услуг сократилась с 10% до 7,7%.

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