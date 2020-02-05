15:04 (мск), источник: Ведомости
Государство может компенсировать авиакомпаниям потери из-за коронавируса
Сейчас полеты в Китай разрешены только «Аэрофлоту».
Государство может компенсировать российским авиакомпаниям потери
Дитрих напомнил, что сейчас рейсы из Китая принимает специально оборудованный терминал F аэропорта «Шереметьево». «Эта модель сейчас устраивает всех, мы здесь ориентируемся на мнение наших коллег из Роспотребнадзора», — пояснил министр.
По словам Дитриха, россияне, решившие вернуться из КНР не в Москву, а другие регионы, будут доставляться туда бесплатно. Соответствующие договоренности достигнуты с РЖД и «Аэрофлотом», отметил он. «Тех наших граждан, которые собирались в Новосибирск, Иркутск (и другие регионы — “Ведомости”), у них были билеты, но в силу ограничительных причин они попали в “Шереметьево”, “Аэрофлот” и РЖД отвезут до точки назначения бесплатно», — отметил он, уточнив, что прежде прилетевшие из Китая должны будут пройти все установленные Роспотребнадзором процедуры.
Власти КНР 31 декабря объявили о вспышке коронавируса нового типа в китайском городе Ухань — административном центре провинции Хубей.
Заболевших вирусом также выявили еще в 23 странах, в том числе в России (двое заболевших граждан Китая были обнаружены в Тюменской области и Забайкалье).
После заявления Дитриха акции «Аэрофлота» обновили исторический максимум, зафиксированный летом 2018 г. В ходе торгов на Московской бирже на 14:01 мск стоимость акций авиакомпании увеличилась на 4,9%, до 117,4 руб.
В ноябре прошлого года «Ведомости» писали, что российские авиакомпании отчаялись получить компенсацию за запрет полетов в Грузию. «Уральские авиалинии», «Аэрофлот», S7, «Победа» («дочка» «Аэрофлота»), Red Wings и Smartavia (новый бренд авиакомпании «Нордавиа») суммарно
Однако, по информации источников, самолеты вместо выполнения рейсов в Грузию около месяца простаивали, позже их удалось переориентировать на другие направления. «Мы не рассчитываем получить компенсации, обещания не будут исполнены», — говорили «Ведомостям» сотрудники трех авиакомпаний. Даже поручение президента выплатить компенсацию за подорожание керосина в 2018 г. (23 млрд руб. на 34 авиакомпании) было перенесено на 2020 г.
Ирина Чевтаева