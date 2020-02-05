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15:04 (мск), источник: Ведомости

Государство может компенсировать авиакомпаниям потери из-за коронавируса

Сейчас полеты в Китай разрешены только «Аэрофлоту».

Коронавирус 2019-nCoVпо данным JHU CSSE на 05:53 MSK, 05.02
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Государство может компенсировать российским авиакомпаниям потери из-за ограничения авиасообщения с Китаем, заявил министр транспорта Евгений Дитрих. По его словам, в понедельник, 3 февраля Минтранс по поручению премьера Михаила Мишустина подготовил расчеты прямых убытков перевозчиков и направил их в правительство. Теперь 6 февраля Минфин должен изучить эти расчеты и представить по ним свои предложения, добавил Дитрих.

Он также отметил, что сейчас вопрос прекращения авиасообщения с Китаем не рассматривается.

Дитрих напомнил, что сейчас рейсы из Китая принимает специально оборудованный терминал F аэропорта «Шереметьево». «Эта модель сейчас устраивает всех, мы здесь ориентируемся на мнение наших коллег из Роспотребнадзора», — пояснил министр.

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По словам Дитриха, россияне, решившие вернуться из КНР не в Москву, а другие регионы, будут доставляться туда бесплатно. Соответствующие договоренности достигнуты с РЖД и «Аэрофлотом», отметил он. «Тех наших граждан, которые собирались в Новосибирск, Иркутск (и другие регионы — “Ведомости”), у них были билеты, но в силу ограничительных причин они попали в “Шереметьево”, “Аэрофлот” и РЖД отвезут до точки назначения бесплатно», — отметил он, уточнив, что прежде прилетевшие из Китая должны будут пройти все установленные Роспотребнадзором процедуры.

Власти КНР 31 декабря объявили о вспышке коронавируса нового типа в китайском городе Ухань — административном центре провинции Хубей.

По последним данным, число заболевших в Китае превысило 24 000 человек, из них 492 человека погибли.
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Заболевших вирусом также выявили еще в 23 странах, в том числе в России (двое заболевших граждан Китая были обнаружены в Тюменской области и Забайкалье). Из-за эпидемией коронавируса в конце января Россия приостановила ввозные чартерные рейсы в города КНР. С 1 февраля Москва ограничила регулярное авиасообщение. Сейчас регулярные рейсы в Китай осуществляет только «Аэрофлот». Были закрыты все направления, кроме полетов в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг.

После заявления Дитриха акции «Аэрофлота» обновили исторический максимум, зафиксированный летом 2018 г. В ходе торгов на Московской бирже на 14:01 мск стоимость акций авиакомпании увеличилась на 4,9%, до 117,4 руб.

В ноябре прошлого года «Ведомости» писали, что российские авиакомпании отчаялись получить компенсацию за запрет полетов в Грузию. «Уральские авиалинии», «Аэрофлот», S7, «Победа» («дочка» «Аэрофлота»), Red Wings и Smartavia (новый бренд авиакомпании «Нордавиа») суммарно из-за запрета потеряли около 3,2 млрд руб. Авиакомпании представили расчеты своих потерь, проведенные по методике Росавиации, в Минтранс. Ведомство посчитало эту сумму завышенной. Минтранс выступает за компенсации только прямых убытков, поясняли «Ведомостям» сотрудники двух авиакомпаний.

Невыполнение запланированных рейсов не несет прямых убытков, сочли в министерстве.

Однако, по информации источников, самолеты вместо выполнения рейсов в Грузию около месяца простаивали, позже их удалось переориентировать на другие направления. «Мы не рассчитываем получить компенсации, обещания не будут исполнены», — говорили «Ведомостям» сотрудники трех авиакомпаний. Даже поручение президента выплатить компенсацию за подорожание керосина в 2018 г. (23 млрд руб. на 34 авиакомпании) было перенесено на 2020 г.

Ирина Чевтаева

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