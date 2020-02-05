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18:26 (мск), источник: RTVi

Вирусный маркетинг: как китайская эпидемия сказалась на дальневосточных ценах

Огурцы по 400 рублей за килограмм — с такой реальностью столкнулись жители российского Дальнего Востока после того, как страна приостановила грузовое сообщение с Китаем. В регионе начался дефицит овощей, а магазины подняли цены на некоторые из них больше чем в два раза. Через три дня российские власти вновь открыли большинство пропускных пунктов для грузовиков, но ситуация в торговых сетях не меняется. Подробнее о том, что происходит в дальневосточной рознице, — в материале RTVI.

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Источник: AP 2020

Грузовое сообщение с Китаем закрыли из-за угрозы распространения коронавируса, которым с каждым днем заражается все больше людей. При этом Россия не запрещала импорт конкретно овощей, поскольку сам по себе вирус не может долго существовать в окружающей среде.

Параллельно российские власти закрыли пассажирское сообщение с Китаем, но при этом грузоперевозки между странами по железным дорогам не останавливались. Закрытые же пропускные пункты на границе стали причиной того, что десятки грузовиков из Китая не могли попасть на Дальний Восток.

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Рынок отреагировал почти моментально — уже 3 февраля приморское агентство PrimaMedia сообщило, что цены на огурцы в популярных магазинах взлетели до 400 рублей за килограмм. Резкое повышение коснулось томатов, сладких перцев, кабачков и других овощей. В некоторых магазинах стойки с овощами заменили на фруктовые из-за дефицита.

Сначала власти Приморья опровергли сообщения о недостатке овощей. По их словам, на местной оптовой базе «Дружба» их еще достаточно много. «Все овощи, кроме помидоров, перца и зелени, завозят из других регионов страны», — добавили в региональном Минпромторге.

Правда, уже через несколько дней власти Приморья признали факт дефицита и обвинили в этом и во внезапной инфляции местных жителей: те сами создали ажиотаж вокруг овощей и бросились опустошать полки на фоне роста числа зараженных коронавирусом.

Тем не менее, чтобы избежать дефицита, 3 февраля все же решили открыть большинство (11 из 16) пропускных пунктов. Остальные пять снова начнут работу как минимум к концу недели.

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Впрочем, на обратный процесс рынок отреагировал не так молниеносно — с момента, как китайские фуры пропустили на Дальний Восток, прошло уже больше двух дней, а цены не снижаются. Более того, как уточнило PrimaMedia, в некоторых магазинах они даже продолжают расти. Торговые точки связывают это с разными ценами на каждом завозе. Местным жителям рекомендуют покупать овощи на рынках.

На помощь Дальнему Востоку отправили турецкие томаты и казанские огурцы. Ожидается, что к 10 февраля в регион прибудет 19 тонн огурцов. Томаты из Таджикистана и Турции же должны привезти к концу рабочей недели. Кроме того, местные производители заявили, что новая партия огурцов поступит на прилавки уже к 20 февраля. Магазины обещают вновь заполнить овощами к началу марта.

В Приморье из-за особенностей климата невозможно выращивать огурцы, томаты и сладкий перец в достаточных количествах. Из-за этого продукция местных компаний зачастую оказывается дороже, чем товары, привезенные из Китая или других регионов.

В частности, на китайский импорт приходится, по разным данным, от 40% до 50% всех таких продуктов.

В то же время таких овощей, как свекла, морковь, капуста и картофель в регионе выращивают довольно много, так что их ввоз не требуется.

Отказ от китайских продуктов может быть не только вынужденным — например, на фоне распространения коронавируса овощи и фрукты из страны перестают закупать крупные торговые сети. В частности, «Магнит», доля китайских продуктов в магазинах которого в 2019 году составила меньше процента. X5 Retail Group, в которую выходят «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», также ищет возможную замену продуктам из страны.

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