Вирусный маркетинг: как китайская эпидемия сказалась на дальневосточных ценах

Грузовое сообщение с Китаем закрыли из-за угрозы распространения коронавируса, которым с каждым днем заражается все больше людей. При этом Россия не запрещала импорт конкретно овощей, поскольку сам по себе вирус не может долго существовать в окружающей среде.
Параллельно российские власти закрыли пассажирское сообщение с Китаем, но при этом грузоперевозки между странами по железным дорогам не останавливались. Закрытые же пропускные пункты на границе стали причиной того, что десятки грузовиков из Китая не могли попасть на Дальний Восток.
Рынок отреагировал почти моментально — уже 3 февраля приморское агентство PrimaMedia сообщило, что цены на огурцы в популярных магазинах взлетели до 400 рублей за килограмм. Резкое повышение коснулось томатов, сладких перцев, кабачков и других овощей. В некоторых магазинах стойки с овощами заменили на фруктовые из-за дефицита.
Сначала власти Приморья опровергли сообщения о недостатке овощей. По их словам, на местной оптовой базе «Дружба» их еще достаточно много. «Все овощи, кроме помидоров, перца и зелени, завозят из других регионов страны», — добавили в региональном Минпромторге.
Правда, уже через несколько дней власти Приморья признали факт дефицита и обвинили в этом и во внезапной инфляции местных жителей: те сами создали ажиотаж вокруг овощей и бросились опустошать полки на фоне роста числа зараженных коронавирусом.
Тем не менее, чтобы избежать дефицита, 3 февраля все же решили открыть большинство (11 из 16) пропускных пунктов. Остальные пять снова начнут работу как минимум к концу недели.
Впрочем, на обратный процесс рынок отреагировал не так молниеносно — с момента, как китайские фуры пропустили на Дальний Восток, прошло уже больше двух дней, а цены не снижаются. Более того, как уточнило PrimaMedia, в некоторых магазинах они даже продолжают расти. Торговые точки связывают это с разными ценами на каждом завозе. Местным жителям рекомендуют покупать овощи на рынках.
На помощь Дальнему Востоку отправили турецкие томаты и казанские огурцы. Ожидается, что к 10 февраля в регион прибудет 19 тонн огурцов. Томаты из Таджикистана и Турции же должны привезти к концу рабочей недели. Кроме того, местные производители заявили, что новая партия огурцов поступит на прилавки уже к 20 февраля. Магазины обещают вновь заполнить овощами к началу марта.
В Приморье из-за особенностей климата невозможно выращивать огурцы, томаты и сладкий перец в достаточных количествах. Из-за этого продукция местных компаний зачастую оказывается дороже, чем товары, привезенные из Китая или других регионов.
В частности, на китайский импорт приходится, по разным данным, от 40% до 50% всех таких продуктов.
В то же время таких овощей, как свекла, морковь, капуста и картофель в регионе выращивают довольно много, так что их ввоз не требуется.
Отказ от китайских продуктов может быть не только вынужденным — например, на фоне распространения коронавируса овощи и фрукты из страны перестают закупать крупные торговые сети. В частности, «Магнит», доля китайских продуктов в магазинах которого в 2019 году составила меньше процента. X5 Retail Group, в которую выходят «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», также ищет возможную замену продуктам из страны.