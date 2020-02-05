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5 февраля, источник: Forbes

Белый дом допустил введение новых санкций против «Роснефти»

США не исключают, что могут ввести новые санкции против «Роснефти» из-за ее действий в Венесуэле. Говоря об этом, высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что «возможны любые варианты». Советник Трампа подтвердил, что Вашингтон займется вопросом в ближайшее время.

Источник: Reuters

США могут ввести новые санкции против «Роснефти», такую возможность не исключил высокопоставленный чиновник в администрации Дональда Трампа в телефонном разговоре с журналистами, передает Reuters. Агентство не уточнило имя и должность собеседника.

Чиновник Белого дома предупредил, что энергетические компании должны «действовать осторожно», проводя работы в Венесуэле, которые прямо или косвенно поддерживают правительство Николаса Мадуро, и упомянул «Роснефть», испанскую Repsol и американскую Chevron Corp. «Мы на середине нашей кампании максимального давления <…> и их деятельность, очевидно, вызывает опасения», — отметил собеседник.

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Когда его отдельно спросили о возможности санкций против «Роснефти», он ответил, что «рассматриваются все варианты, когда речь идет об оказании давления — будь то в отношении российских организаций, поддерживающих Мадуро, или других. Да, абсолютно, это было и остается на столе», — цитирует ТАСС чиновника. Он добавил, что Вашингтон в ближайшие 30 дней намерен ввести новые, более жесткие санкции против действующего правительства Венесуэлы.

Телефонный брифинг был посвящен визиту в Вашингтон лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо, который в прошлом году объявил себя президентом Венесуэлы и был признан несколькими странами, в том числе США. Комментарий «Роснефти» Reuters не привел.

Советник президента США Роберт О’Брайен 5 февраля тоже допустил, что США могут ввести санкции против «Роснефти»: «Мы намерены очень внимательно рассмотреть вопрос в ближайшие несколько недель. США вероятно предпримут действия в скором будущем», — цитирует О’Брайена журналистка Politico Наташа Бертран. «Мы даем русским и компании понять, что их поддержка <…> Мадуро — не просто бизнес-решение, это аморально с учетом того, что [его правительство] несет народу Венесуэлы», — дополняет цитату «РИА Новости».

В начале января спецпредставитель США по Венесуэле Элиотт Абрамс заявил, что российские компании контролируют больше 70% добываемой в Венесуэле нефти.

«Мы недооценили важность поддержки режима [Николаса Мадуро] со стороны Кубы и России, доказавшими, что являются его основными опорами, без которых он уже не находился бы у власти», — утверждал Абрамс.

За три дня до этого Reuters написал, что фактический контроль над нефтяными месторождениями нефти в Венесуэле перешли к иностранцам, в том числе «Роснефти» и китайской CNPC. «Роснефть» тогда не ответила на запрос Reuters.

«Роснефть» уже находится под санкциями США, которые действуют с 2014 года. Они были введены в связи с присоединением Крыма и конфликтом на востоке Украины против крупнейших энергетических компаний России.

Следите за развитием темы Новые санкции США
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