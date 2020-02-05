5 февраля, источник: Forbes
Белый дом допустил введение новых санкций против «Роснефти»
США не исключают, что могут ввести новые санкции против «Роснефти»
США могут ввести новые санкции против «Роснефти», такую возможность не исключил высокопоставленный чиновник в администрации Дональда Трампа в телефонном разговоре с журналистами, передает Reuters. Агентство не уточнило имя и должность собеседника.
Чиновник Белого дома предупредил, что энергетические компании должны «действовать осторожно», проводя работы в Венесуэле, которые прямо или косвенно поддерживают правительство Николаса Мадуро, и упомянул «Роснефть», испанскую Repsol и американскую Chevron Corp. «Мы на середине нашей кампании максимального давления <…> и их деятельность, очевидно, вызывает опасения», — отметил собеседник.
Когда его отдельно спросили о возможности санкций против «Роснефти», он ответил, что «рассматриваются все варианты, когда речь идет об оказании давления — будь то в отношении российских организаций, поддерживающих Мадуро, или других. Да, абсолютно, это было и остается на столе», — цитирует ТАСС чиновника. Он добавил, что Вашингтон в ближайшие 30 дней намерен ввести новые, более жесткие санкции против действующего правительства Венесуэлы.
Телефонный брифинг был посвящен визиту в Вашингтон лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо, который в прошлом году объявил себя президентом Венесуэлы и был признан несколькими странами, в том числе США. Комментарий «Роснефти» Reuters не привел.
Советник президента США Роберт О’Брайен 5 февраля тоже допустил, что США могут ввести санкции против «Роснефти»: «Мы намерены очень внимательно рассмотреть вопрос в ближайшие несколько недель. США вероятно предпримут действия в скором будущем», — цитирует О’Брайена журналистка Politico Наташа Бертран. «Мы даем русским и компании понять, что их поддержка <…> Мадуро — не просто
«Мы недооценили важность поддержки режима [Николаса Мадуро] со стороны Кубы и России, доказавшими, что являются его основными опорами, без которых он уже не находился бы у власти», — утверждал Абрамс.
За три дня до этого Reuters написал, что фактический контроль над нефтяными месторождениями нефти в Венесуэле перешли к иностранцам, в том числе «Роснефти» и китайской CNPC. «Роснефть» тогда не ответила на запрос Reuters.
«Роснефть» уже находится под санкциями США, которые действуют с 2014 года. Они были введены в связи с присоединением Крыма и конфликтом на востоке Украины против крупнейших энергетических компаний России.