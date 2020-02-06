Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Вжух — и ты в Vogue!Как рисунок школьницы из Чайковского попал на обложку журнала
Фоторепортажи
20Австралия восстанавливается после смертоносных пожаров
16В Ухане начала работу построенная за 10 дней больница
13:14 (мск), источник: Известия

40 градусов широты: составлен топ-5 регионов — лидеров по потреблению водки

Об этом свидетельствуют официальные данные продаж спиртного.

Источник: Известия

В топ-5 регионов — лидеров по потреблению водки вошли Сахалинская и Магаданская области, а также Коми, Чукотка и Карелия. Об этом свидетельствуют данные Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА), с которыми ознакомились «Известия». Это регионы с холодным климатом, где традиционно предпочитают крепкие напитки, говорят эксперты. Власти самих «пьющих» субъектов утверждают, что принимают максимум мер по борьбе с нелегальным алкоголем, поэтому продажи легального спиртного растут.

Стабильно много

Самыми активно пьющими водку в стране по итогам прошлого года стали жители Сахалинской (12 л на душу населения) и Магаданской областей (11,4 л), а также Коми (10,6 л), Чукотки (10 л) и Карелии (9,6 л). Рейтинг формировался на основании статистики Росалкогольрегулирования о легальных продажах спиртного и официальных данных о населении субъектов РФ.

Эти регионы традиционно лидируют и по потреблению алкоголя в целом, пояснил «Известиям» глава ЦИФРРА Вадим Дробиз.

При этом за год в Сахалинской и Магаданской областях, а также в Карелии количество выпитой водки на душу населения снизились на 2%, а в Коми и на Чукотке, напротив, выросло — на 1% и 3% соответственно.

Вадим Дробиз подчеркнул, что в этих регионах высокие средние зарплаты, что дает возможность гражданам покупать легальный алкоголь. Нелегальное спиртное не учитывается в официальной статистике.

Кроме того, по словам эксперта, речь идет об удаленных территориях с холодным климатом. Там традиционно предпочитают крепкие напитки, то есть сама структура потребления спиртного диктует покупателям свои правила. При этом слабоалкогольные напитки жители этих субъектов пьют мало.

Источник: РИА "Новости"

Основную массу населения большинства «пьющих» регионов составляют мужчины, в том числе те, кто приезжает туда работать вахтовым методом, пояснил Вадим Дробиз.

Замглавы департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского АО Елена Компаниец подтвердила «Известиям», что высокий уровень продаж водки в регионе связан со сложившейся структурой потребления спиртного в условиях арктического климата. Хотя на Чукотке власти реализуют комплекс мер по ограничению продаж алкоголя и усилению контроля за легальным оборотом и пресечению нелегального.

Например, в регионе запрещена розничная продажа спиртного с 20.00 до 12.00 по местному времени. По инициативе жителей 10 сел округа введены дополнительные ограничения: в одном из них продажа алкоголя запрещена полностью, в девяти — разрешена только в определенные дни или часы.

В результате объем продаж крепкого алкоголя на Чукотке за последние шесть лет снизился в 1,5 раза, преимущественно за счёт водки.

Источник: Известия

В министерстве сельского хозяйства и торговли Сахалинской области «Известиям» сказали, что высокий уровень потребления алкоголя традиционно характерен для региона. Цифры связаны в том числе с тем, что в субъекте на 100% декларируются объемы оборота алкоголя.

Новость
Этанол красоты: в водку перестанут добавлять золотые хлопья и ванилин

— В тех регионах, где отмечен низкий уровень легальных розничных продаж алкоголя, на должном уровне не организован контроль и наблюдается засилье нелегального, теневого оборота, создающего угрозу жизни и здоровью граждан, — отмечают в региональном ведомстве.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми «Известиям» также сказали, что показатели по продажам водки в регионе можно объяснить высокими объемами именно легальной реализации алкоголя. А также системными мероприятиями по противодействию незаконному обороту спиртного.

В пресс-службе Минздрава на запрос «Известий» не ответили.

Ранее в ведомстве заявляли, что потребление алкоголя в России в целом с 2011 по 2018 год сократилось с 18 л до 9,3 л на душу населения (в пересчете на чистый спирт), то есть почти вдвое. В министерстве поясняли «Известиям», что это произошло благодаря системе учета производства и оборота алкогольной продукции ЕГАИС.

Ради всего спиртного

По данным ЦИФРРА, потребление водки увеличилось в 31 регионе, средний рост составил 6%. Некоторые субъекты показали более серьезную динамику.

Новость
Алкогольная гонка. Сколько пьют в России?

Так, в Калининградской (4,1 л) и Ульяновской (3,8 л) областях потребление выросло на 15%, в Дагестане (0,9 л) и Карачаево-Черкесии (0,9 л) — на 13%, в Чечне (0,1 л) — на 100%. Однако показатель на душу населения в этих субъектах, в первую очередь северокавказских, крайне низок, отсюда и такие цифры роста. Они также связаны с «обелением» рынка, считает Вадим Дробиз. Средний уровень потребления водки по России в целом в 2019 году составлял 4,8 л на человека — с 2018-го этот показатель снизился на 2%.

В начале 2019 года в Ульяновской области отменили запрет на продажу спиртных напитков по выходным. Местные власти ввели его в 2013-м. Тогда купить алкоголь в нерабочие дни можно было лишь для похорон или поминок, причём при наличии соответствующей справки.

Источник: Известия

Калининградская область столкнулась с ростом официальных продаж водки, из-за того что жители региона стали реже ездить за границу. Например, в близлежащую Польшу и Белоруссию, откуда они активно привозили более дешевое спиртное.

Новость
Названы регионы России, где живет больше всего алкоголиков

В правительстве Калининградской области «Известиям» сказали, что незначительный рост потребления крепких алкогольных напитков (в частности, водки) власти региона также связывают с «обелением» рынка. Правительство региона и силовые структуры проводят системную работу по выявлению и пресечению поставок контрафактных крепких спиртных напитков в регион с территории близлежащих стран.

В других регионах оперативно не ответили на запросы «Известий».

Председатель правления общественной ассоциации «Здоровые регионы» Алексей Шабашов сказал «Известиям», что рост потребления на более чем 10% считается весьма значительным.

Население вряд ли могло изменить свои привычки всего за год. Эксперт уверен, что в первую очередь изменения связаны с борьбой с нелегальным алкоголем.

 Фарма отказа: почему КНР до сих пор не передала России штамм 2019-nCoV
Сладкое дело: как в Белоруссии разоблачили заговор «сахарных королей»
МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии
Задержан подозреваемый по делу об убийстве Япончика
Россиян предупредили о «погодных качелях»
Умер знаменитый голливудский актер Кирк Дуглас
В украинском учебнике обнаружили карту из компьютерной игры
Коронавирусу дадут имя. Почему лучше не ошибиться при его выборе
В Конституции хотят усилить роль семьи для общества
Здоровье
Женщина с подозрением на коронавирус сбежала из больницы Инцидент произошел в Австрии.
Hi-Tech
Поставки смартфонов из Китая приостановлены. Будет ли дефицит? Узнали у продавцов
Авто
Новый «крузак» за миллион рублей: бывает и такое Правда, в России вы такой автомобиль не встретите, а в Индии можно купить Force Cruiser
Кино
Светлана Зейналова преобразилась в шоу «Модный приговор» Телеведущая стала героиней популярной программы о стиле
Новости партнеров
Депутат сравнила бедных с уголовниками и теперь объясняет свои слова
Маткапитал будут выдавать после рождения первого ребенка
Ситуация в семье Меладзе и Брежневой прояснилась
Дмитрий Песков рассказал об ушедшем правительстве
Дети
Тарасов и Костенко снова стали родителями Звездная пара принимает поздравления. Первые фото с новорожденной
Леди
В моду вошли пряди, «выпавшие» из прически, в стиле 90-х Тренд из 90-х возвращается на полки магазинов. Как бы еще выглядеть с ним аккуратно и прилежно?
Дом
Как выглядит отель в Норвегии с номерами за 50 000 в сутки
Штрафы для шумных соседей могут составить до 150 тысяч рублей
Как грамотно обустроить 9-метровую комнату: фото
Как выглядит квартира на 81 этаже «Москва-Сити»
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь