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02:19 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Почти все шло не по плану

Счетная палата оценила работу правительства.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

СП опубликовала сегодня анонсированные ее главой Алексеем Кудриным на коллегии контрольного органа результаты стратегического аудита работы правительственных подразделений над нацпроектами. Объемный документ, констатирующий рассогласованность ведомственных планов и положений, системы федеральных проектов и объединяющих их нацпроектов с национальными целями, подписан аудитором Татьяной Блиновой.

Ранее, напомним, СП констатировала наличие тех же проблем в работе отдельных министерств и ведомств по реализации отдельных нацпроектов, однако подход нового документа шире — он охватывает всю систему целеполагания Белого дома и подведомственных госорганов, признавая, что «система стратегического планирования деятельности… исполнительной власти в настоящее время разбалансирована и неэффективна, недостаточно нормативно урегулирована и методически обеспечена, с низким уровнем контроля и исполнительской дисциплины».

СП отмечает наличие проблем на всех уровнях системы: при анализе планов прямо подчиненных Белому дому 17 министерств, 4 федеральных служб и 3 агентств выяснилось, что из 525 показателей нацпроектов и федеральных проектов 45% (236 показателей) «не включены в планы федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ)». Однако с госпрограммами ситуация еще хуже — из 1263 показателей программ и подпрограмм в планах исполнительной власти не упоминается три четверти (74%, 935). «Выявлены проблемы нормативного регулирования, методического обеспечения, организации контроля, открытости и доступности информации. Анализ показал, что нормативно-правовые акты, регулирующие эту сферу, не формируют завершенную систему стратегического планирования. Они не согласованы между собой и не актуализированы в соответствии с документами, определяющими национальные цели и стратегические задачи социально-экономического развития страны. В результате ни один из утвержденных планов деятельности ФОИВ на 2019−2024 годы не соответствует установленным требованиям», — констатирует в отчете госпожа Блинова.

Отметим, что, несмотря на общий пессимизм документа, стратегический аудит СП подтверждает: «проектная революция» в Белом доме, начатая в конце прошлого президентского срока Владимира Путина, дала заметные результаты — в цифрах планирование расширенного проектного офиса Белого дома вдвое эффективнее, чем старой госпрограммной «административной вертикали». Впрочем, это не устраняет системных проблем, констатируют в СП. «Система показателей, отражающих достижение целей устойчивого социально-экономического развития, включая национальные цели, и позволяющих оценить вклад ФОИВ в их достижение, не сформирована», — говорится в отчете. Отдельно документ упоминает «рост показателей, отражающих промежуточные результаты деятельности ФОИВ, и сокращение показателей, отражающих достижение конечных результатов их деятельности».

Масштаб проблем достаточно иллюстрирует тот факт, что даже майский указ президента «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года», который сам по себе «может быть отнесен к документам стратегического планирования, разрабатываемым на федеральном уровне в рамках целеполагания», не включен в закон о стратегическом планировании (ФЗ-172), как и вся система нацпроектов, и «инициатива в части внесения соответствующих изменений в ФЗ-172 от правительства не поступала». В результате отчет СП фиксирует несовпадение горизонтов планирования министерств и их подведомственных госорганов, отсутствие «увязки между стратегическим и текущим планированием», крайне слабый контроль правительства за исполнением планов и «отсутствие обратной связи» в этой системе.

Напомним, нынешний глава СП Алексей Кудрин — один из идеологов системы национальных целей, в 2016—2017 годах принимавший активное участие в разработке стратегических планов развития РФ на президентский цикл 2018−2024 годов в период его работы в ЦСР, многие его идеи (рост социальных и образовательных расходов, опора на высокие технологии, повышение пенсионного возраста и т. п.) в том или ином виде были учтены при формировании национальных целей и проектов. Программный бюджет — также инициатива господина Кудрина, реализованная им во время его работы министром финансов. Стратегический аудит СП проводила по данным 2017−2018 годов и трех кварталов 2019 года, и его результаты относятся к прежней структуре и составу правительства Дмитрия Медведева, однако решать, являются ли выявленные проблемы помехой для работы, предстоит новому кабинету министров: отчет СП ляжет на стол Михаила Мишустина и будет направлен в Госдуму и Совет федерации.

Олег Сапожков

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