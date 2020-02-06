02:19 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Почти все шло не по плану
Счетная палата оценила работу правительства.
СП опубликовала сегодня анонсированные ее главой Алексеем Кудриным на коллегии контрольного органа результаты стратегического аудита работы правительственных подразделений над нацпроектами. Объемный документ, констатирующий рассогласованность ведомственных планов и положений, системы федеральных проектов и объединяющих их нацпроектов с национальными целями, подписан аудитором Татьяной Блиновой.
Ранее, напомним, СП констатировала наличие тех же проблем в работе отдельных министерств и ведомств по реализации отдельных нацпроектов, однако подход нового документа шире — он охватывает всю систему целеполагания Белого дома и подведомственных госорганов, признавая, что «система стратегического планирования деятельности… исполнительной власти в настоящее время разбалансирована и неэффективна, недостаточно нормативно урегулирована и методически обеспечена, с низким уровнем контроля и исполнительской дисциплины».
СП отмечает наличие проблем на всех уровнях системы: при анализе планов прямо подчиненных Белому дому 17 министерств, 4 федеральных служб и 3 агентств выяснилось, что из 525 показателей нацпроектов и федеральных проектов 45% (236 показателей) «не включены в планы федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ)». Однако с госпрограммами ситуация еще хуже — из 1263 показателей программ и подпрограмм в планах исполнительной власти не упоминается три четверти (74%, 935). «Выявлены проблемы нормативного регулирования, методического обеспечения, организации контроля, открытости и доступности информации. Анализ показал, что
Отметим, что, несмотря на общий пессимизм документа, стратегический аудит СП подтверждает: «проектная революция» в Белом доме, начатая в конце прошлого президентского срока Владимира Путина, дала заметные результаты — в цифрах планирование расширенного проектного офиса Белого дома вдвое эффективнее, чем старой госпрограммной «административной вертикали». Впрочем, это не устраняет системных проблем, констатируют в СП. «Система показателей, отражающих достижение целей устойчивого
Масштаб проблем достаточно иллюстрирует тот факт, что даже майский указ президента «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года», который сам по себе «может быть отнесен к документам стратегического планирования, разрабатываемым на федеральном уровне в рамках целеполагания», не включен в закон о стратегическом планировании (ФЗ-172), как и вся система нацпроектов, и «инициатива в части внесения соответствующих изменений в ФЗ-172 от правительства не поступала». В результате отчет СП фиксирует несовпадение горизонтов планирования министерств и их подведомственных госорганов, отсутствие «увязки между стратегическим и текущим планированием», крайне слабый контроль правительства за исполнением планов и «отсутствие обратной связи» в этой системе.
Напомним, нынешний глава СП Алексей Кудрин — один из идеологов системы национальных целей, в 2016—2017 годах принимавший активное участие в разработке стратегических планов развития РФ на президентский цикл 2018−2024 годов в период его работы в ЦСР, многие его идеи (рост социальных и образовательных расходов, опора на высокие технологии, повышение пенсионного возраста
Олег Сапожков