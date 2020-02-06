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11:24 (мск), источник: Ведомости

Данные более миллиона клиентов МФО выставили на продажу в интернете

Данные более миллиона клиентов микрофинансовых организаций (МФО) выставлены на продажу. Об этом сообщает РБК со ссылкой на «пробную» версию базы, которую он изучил вместе с экспертами.

Источник: РИА "Новости"

Как пишет издание, объявление о продаже базы с данными 1,2 млн заемщиков было размещено в сети 2 февраля. По данным продавца, все они клиенты МФО, входящей в топ-10 на рынке.

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Большинство клиентов, ответивших на звонки РБК, сообщили, что обращались за займами в «Быстроденьги». Кроме того, в «пробной» версии содержатся сведения о людях, которые брали микрозаймы у «Займера» «еКапусты», «Лайма» и «Микроклада» в 2017—2019 гг.

В «пробной» версии базы — 800 записей с указанием фамилии, имени, отчества, номеров телефонов, адресов электронной почты, дат рождения и паспортных данных. Часть номеров уже не актуальны, отмечает издание. Источник, близкий к Центробанку, отметил, что база, предложенная к продаже, скорее всего, представляет собой компиляцию данных из разных источников.

В январе стало известно об утечке базы программы лояльности сети «Красное и белое». В документе содержатся записи о 17 млн человек, якобы имеющих карты лояльности этой сети. В базе есть фамилия, имя, отчество, дата рождения и номер телефона каждого. Многие из записей в ней содержали недействительные даты, например, 1 января 1753 г., а номера телефонов повторялись.

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